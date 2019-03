Rete elettrica italiana | Piano strategico 2019-2023 | 6 | 2 miliardi investimenti

La Rete elettrica europea è pronta a resistere ad eventi meteo estremi : Dalla simulazione pubblicata sulla rivista Joule, dal gruppo dell’Università danese di Aarhus, coordinato da Smail Kozarcanin, emergerebbe che la rete elettrica europea è a prova di eventi meteo estremi , grazie all’utilizzo delle fonti alternative di energia, come eolico e solare. “Le temperature possono aumentare e il livello degli oceani puo’ salire, ma – scrivono i ricercatori – non ci saranno problemi di ...

Enel : Verona - completato restyling tecnologico Rete elettrica di Peschiera del Garda (2) : (AdnKronos) - "Sono assolutamente contenta del lavoro svolto da E-Distribuzione, che ringrazio - commenta il sindaco Orietta Gaiulli - Peschiera sta vivendo un momento di grande soddisfazione in termini di presenze turistiche ed il potenziamento realizzato da e-distribuzione contribuirà senz'altro a

Accordo Veneto-Terna : sottoscritto piano di interventi per favorire sicurezza - efficienza e sostenibilità della Rete elettrica : Il Governatore della Regione del Veneto, Luca Zaia, e l’Amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris, hanno firmato oggi un Accordo di programma per interventi straordinari per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio regionale. L’obiettivo è quello di favorire la promozione dello sviluppo sostenibile del Veneto e il rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del novembre 2018 ...