Vialli compra la Sampdoria e Ferrero compra il Palermo | clamorose manovre tra

(Di mercoledì 20 marzo 2019) CESSIONE– Ci siamo, in arrivo la svolta in casa, sarebbe infatti alle battute conclusive la trattativa per la cessione del club blucerchiato al fondo americano York Capital Management pronto ad investire 120 milioni di euro. La distanza tra domanda ed offerta è ormai minima ed i prossimi giorni saranno decisivi per arrivare alla fumata bianca, ormai sempre più probabile. Il closing è ormai ai dettagli ed il nuovo presidente sarà Gianluca, l’ex calciatore ha sempre tenuto un profilo basso ma adesso non può più nascondersi. Nel dettaglio secondo l’edizione odierna della rosea il nome dicompare tra gli amministratori della Sunrise Sports Limited, società a responsabilità limitata iscritta da tre anni nel registro delle imprese inglese e gallese ed adesso pronta a veicolare l’offerta del fondo americano.negli ultimi ...

