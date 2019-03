Saviano | A processo per aver definito Salvini ' ministro della Mala Vita' | La

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : “Scappa dal processo - non darò tregua alle sue bugie” : Lo scrittore Roberto Saviano attacca duramente il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Io, cittadino come tanti, come tutti, sarò processato; il ministro, invece, ha deciso di sottrarsi al processo, seriamente e giustamente spaventato dal fatto che la sua condotta nel caso Diciotti possa farlo condannare".Continua a leggere

Saviano : "Salvini ci ripensa - ora il processo gli fa paura" : Lo scrittore commenta su fb la lettera scritta dal ministro dell'Interno al Corriere della Sera: "Ha compreso che si è cacciato in guaio"