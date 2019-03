Congresso mondiale famiglie | Salvini | ‘Certo che vado | mica si spaccia’ Poi attacca gli

Governo : raggiunta intesa per l'accordo con la Cina. Le tensioni si spostano su F35 e il Congresso mondiale delle famiglie : Conte risponde ai dubbi della Lega: 'il memorandum darà nuovo impulso all'economia del paese tutelando gli asset strategici che non saranno interessati dagli accordi'

Congresso mondiale famiglie - centro destra veneto sostiene evento : ... e l'Assessore regionale Elena Donazzan, la risoluzione depositata quest'oggi a sostegno dell'evento che si terrà a breve nella città scaligera e oggetto di una aspra polemica politica. 'Pur con il ...

Congresso mondiale famiglie - Chigi chiede supplemento di verifica sul patrocinio : in dubbio il fine non lucrativo : Gli uffici del segretariato generale di Palazzo Chigi hanno chiesto un supplemento di verifica al dipartimento dell’Editoria e al dipartimento per la Famiglia sulla concessione del patrocinio al Congresso mondiale delle famiglie che si terrà a Verona il 29 marzo. Evento da cui il vicepremier M5s Luigi Di Maio ha preso le distanze parlando di “destra degli sfigati” mentre l’omologo leghista Matteo Salvini proprio oggi ha ...

Congresso mondiale famiglie - Palazzo Chigi chiede “supplemento di verifica” sul patrocinio concesso da Fontana : Gli uffici del segretariato generale di Palazzo Chigi hanno chiesto un supplemento di verifica al dipartimento dell’Editoria e al dipartimento per la Famiglia sulla concessione del patrocinio al Congresso mondiale delle famiglie che si terrà a Verona il 29 marzo. Evento da cui il vicepremier M5s Luigi Di Maio ha preso le distanze parlando di “destra degli sfigati” mentre l’omologo leghista Matteo Salvini proprio oggi ha ...

Cos'è il Congresso mondiale delle famiglie a cui andrà Salvini : La kermesse raduna attivisti anti-aborto e membri di movimenti che si oppongono al divorzio, alle coppie omosessuali e all'emancipazione della donna

Cos’è il Congresso mondiale delle famiglie a cui andrà Salvini : Salvini stringe un rosario durante un discorso a Piazza Duomo (foto: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images) Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha confermato che andrà al Congresso mondiale delle famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo. La discussa kermesse, che il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio aveva definito il raduno della “destra degli sfigati”, è organizzata dall’International Organization for the Family ...

Congresso mondiale delle famiglie a Verona. Salvini ci sarà - Grillo no : Matteo Salvini andrà al Congresso mondiale delle famiglie a Verona. Lo conferma con un "sì" secco ai cronisti che gli chiedevano se avrebbe partecipato al controverso forum al termine di una conferenza stampa a Montecitorio. Sarà all'ombra dell'Arena, non alle manifestazioni del "Fridays for future" serie di marce sulle tematiche ambientali."Io faccio il ministro dell'Interno - ha detto il vicepremier - e domani ho in ...

Famiglia : FdI Veneto - pieno sostegno al Congresso Mondiale : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - “Nel ribadire con convinzione che per noi di Fratelli d’Italia la Famiglia è solo quella naturale, cioè quella composta da un uomo e una donna e dall’eventuale frutto del loro amore, che sono i figli, confermiamo il nostro pieno sostegno al Congresso Mondiale delle Fam

L’imbarazzo di Palazzo Chigi : revocato il logo per il Congresso mondiale delle famiglie : Sul sito ufficiale non c’è ancora il programma dettagliato degli «interventi delle personalità». Quelle che non mancano però, intorno al 13esimo Congresso mondiale delle famiglie che si svolgerà a Verona dal 29 al 31 marzo, sono le polemiche. Tant’è che Palazzo Chigi oggi ha deciso di revocare il logo della Presidenza del Consiglio al summit. L’eve...

Congresso mondiale famiglie - governo revoca l'uso del logo dopo le polemiche su promotori pro life e anti Lgbtq : 'Vedere accomunato il logo del governo su una locandina con tanti volti e nomi di persone note nel mondo per le loro politiche discriminatorie è un'offesa alla laicità dello Stato e alla nostra ...

Congresso mondiale famiglie - Palazzo Chigi ritira logo - ma si trova ancora nelle locandine : Palazzo Chigi ha specificato che il Congresso è "un'iniziativa autonoma del ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana", e ha pertanto revocato il patrocinio. Ma il simbolo della Presidenza del Consiglio dei ministri si trova ancora nelle locandine e nei banner ufficiali della manifestazione.Continua a leggere

Congresso mondiale famiglie - governo revoca l’uso del logo dopo le polemiche su promotori pro life e anti Lgbti : Palazzo Chigi ha deciso di revocare l’utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il Congresso mondiale delle famiglie che si terrà a Verona il 29 marzo. La notizia è stata anticipata da fonti del governo all’agenzia Ansa. Nei giorni scorsi l’esecutivo aveva già preso le distanze dall’iniziativa promossa dalle associazioni conservatrici e appoggiata dal ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana: “Si ...

Mozione Cirinnà contro il Congresso mondiale delle famiglie : Odiare le famiglie che chiedono sostegni e aiuti è il loro sport preferito. Si tratta di un vero e proprio famiglicidio quotidiano. Non ci stupiscono poi gli altri firmatari eccellenti che vorrebbero ...

Verona - il Congresso mondiale famiglie ha patrocinio della Presidenza Consiglio. Buffagni (M5s) : “Non nel mio nome” : Dal 29 al 31 marzo Verona ospiterà la tredicesima edizione del Congresso mondiale delle famiglie, una manifestazione che fa capo alla International Organization of Families, che riunisce diverse associazioni pro life e anti-LGBTQ+ con posizioni anche estremiste, e che vedrà la partecipazione di diversi politici italiani, tra cui il ministro della Famiglia e dei Disabili Lorenzo Fontana, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, la leader di ...