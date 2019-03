Nuovo terremoto in Serie A | 7 squadre coinvolte | rischio ribaltoni in classifica | tutti i

calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) Sta per scoppiare una nuova bomba per quanto riguarda il calcio italiano, une che rischia di avere pesanti conseguenze anche per la prossima stagione. Tutto è iniziato dalle parole del presidente Gravina, l’obiettivo è quello di attenzionare le plusvalenze fittizie e gli scambi sospetti, si tratta di mosse da parte delle società per nascondere le perdite. I bilanci delle società adesso rischiano di esplodere, ecco l’analisi del Fatto Quotidiano, sono sette i club del campionato diA e che potrebbero rischiare grosso nei prossimi mesi. Ma andiamo con ordine. Secondo i dati pubblicati nella stagione 2016-2017 le società hanno fatto incassi per 2,6 miliardi di euro a fronte di spese per 3,3 miliardi. Ed a questo punto entrano in scena le plusvalenze, le società ne hanno realizzate per 749 milioni, il risultato a livello di margine operativo lordo è ...

CalcioWeb : Nuovo terremoto in #SerieA, 7 squadre coinvolte: rischio ribaltoni in classifica, tutti i dettagli sul caos… - alfonsoprincip2 : RT @Blucerchiando: Nuovo terremoto? - pennadireve : RT @Blucerchiando: Nuovo terremoto? -