Partita Iva dormiente 2018 : chiusura o riattivazione - ecco costi e sanzioni : Partita Iva dormiente 2018: chiusura o riattivazione, ecco costi e sanzioni Costo sanzioni e cosa accade alla Partita Iva dormiente Nuove regole per le partite Iva “ dormienti” dopo l’ approvazione di un apposito decreto da parte della Camera. In pratica, con il nuovo regolamento una Partita Iva non più usata nel corso di 3 anni sarà chiusa d’ ufficio dall’ Agenzia delle Entrate. Per il contribuente non saranno previste sanzioni e in caso si ...

Partita Iva e regime forfettario 2019 Inps : chi perde i requisiti. La nota : Partita Iva e regime forfettario 2019 Inps: chi perde i requisiti. La nota Requisiti regime forfettario 2019 In merito alla Partita Iva e al regime forfettario 2019 l’Inps ha fornito chiarimenti importanti sulla perdita dei requisiti. E sulle tempistiche delle comunicazioni da inoltrare entro certe date, affinché il ripristino del regime ordinario avvenga nell’anno in corso anziché dal 1° gennaio dell’anno seguente. In sintesi, il diritto di ...

Canone Rai 2019 per Partita Iva : lettere in arrivo - chi deve pagare 600 euro : Canone Rai 2019 per Partita Iva: lettere in arrivo, chi deve pagare 600 euro lettere Canone Rai per Partita Iva, a chi arrivano Cosa è il Canone Speciale? Chi è tenuto e chi è esentato dal pagamento del Canone Rai 2019 per Partita Iva? Vediamo di seguito in cosa consiste e come funziona il cosiddetto Canone speciale di cui ci siamo già occupati nel recente passato. Iniziamo col dire che il Canone radio-tv Speciale riguarda la detenzione di uno ...

Partita Iva e omessa fatturazione : lettere del fisco in arrivo - le sanzioni : Partita Iva e omessa fatturazione: lettere del fisco in arrivo, le sanzioni lettere per omessa fatturazione dal fisco Ultime notizie per i titolari di Partita Iva provengono dal Provvedimento n. 314644 dell’Agenzia delle Entrate diffuso lo scorso 23 novembre 2018. E avente come oggetto le modalità operative di invio comunicazioni a tutti i soggetti che non hanno presentato i dati inerenti alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva ...

Detrazioni fiscali e deduzioni Flat tax 2019 : quanto si perde con Partita Iva : Detrazioni fiscali e deduzioni Flat tax 2019: quanto si perde con Partita Iva deduzioni e Detrazioni Flat tax 2019 La Flat tax 2019, anche se sarebbe meglio definirla nuovo regime forfettario 2019 per partite Iva, è davvero così conveniente? Dipende. Da cosa? Dai costi che si sostengono per la propria attività. È vero che il regime forfettario 2019 porta con sé una importante novità in fatto di aliquota sostitutiva, che ricordiamo essere al ...

Conto corrente gratis e online per Partita Iva o autonomi. Quali sono : Conto corrente gratis e online per Partita Iva o autonomi. Quali sono Partita iva o autonomi, i conti correnti gratis Il Conto corrente gratis è una parola chiave di primaria importanza per i lavoratori autonomi con Partita Iva. Abituati a spese fuori dal comune ogni anno per gestire la propria attività e non andare in perdita, un Conto corrente a zero spese è la soluzione migliore per questo tipo di lavoratore, poiché abbatte le spese di ...

Legge 104 : agevolazioni caregiver - Partita Iva e autonomi. Come averle : Legge 104: agevolazioni caregiver, Partita Iva e autonomi. Come averle agevolazioni per autonomi o Partita Iva con Legge 104 In base a quanto stabilito dalla Legge 104 i lavoratori che svolgono attività di caregiver assistendo familiari portatori di handicap grave possono fruire di alcuni diritti e agevolazioni. Queste ultime, però, non sempre sono riservate a tutti i tipi di lavoratori. I permessi retribuiti così Come il congedo ...

Regime Forfettario 2019 : Flat Tax Partita Iva - requisiti e limiti reddito : Regime Forfettario 2019: Flat Tax Partita Iva, requisiti e limiti reddito Partita iva e Flat tax 2019, chi aderisce al Regime Forfettario Il governo ha intenzione di adottare gradualmente la Flat tax. Si inizierà così dal 2019 con la “mini Flat tax” per le partite Iva, che altro non è che un’estensione dell’attuale Regime Forfettario. Per rientrare in questo Regime, occorre dunque riepilogare i requisiti da possedere e i nuovi limiti di ...

