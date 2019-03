Ascoli-Livorno | diretta streaming e tv | ecco dove vederla

termometropolitico

(Di domenica 10 marzo 2019)e tv,La partita, valevole per la 28a giornata di Serie B 2019, andrà in scena Domenica 10 Marzo alle ore 15:00. Il match si giocherà presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca, che ospita le partite casalinghe dell’: il momento dei marchigiani L’è reduce da due pareggi consecutivi, l’ultimo conseguito in casa del Carpi, gara terminata 1-1. I bianconeri sono in dodicesima posizione, a quota 30 punti, a meno 7 dalla zona dei Playoff e più 4 proprio dal, in zona Playout. In ambo i casi i padroni di casa cercheranno un risultato positivo e una vittoria consentirebbe loro di lasciarsi alle spalle la zona retrocessione e di avvicinarsi invece alla zona promozione. I ragazzi di Vincenzo Vivarini dovranno avere la giusta motivazione nella gara di Domenica, perché ...

mrandroid02 : Serie B Ascoli, Vivarini: «Livorno? Dobbiamo vincere a tutti i costi» - PicenoTime : Ascoli-Livorno, dato definitivo dei tifosi amaranto nel Settore Ospiti del ''Del Duca'' - PicenoTime : Ascoli-Livorno, probabili formazioni della sfida tra bianconeri ed amaranto -