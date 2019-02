Nilufar Addati a ruota libera dopo Giordano | amore | rimorsi | nuova vita

Nilufar Addati di Uomini e Donne - da Mattia Marciano al trono : Nilufar Addati, dall'addio a Mattia Marciano al trono classico di Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice napoletana in cerca del vero amore. Nilufar Addati di Uomini e Donne

Uomini e Donne - Nilufar Addati in preda all’ansia : “Sono giornate toste queste” : Uomini e Donne, Nilufar Addati dopo Giordano Mazzocchi cambia vita e si trasferisce a Roma: “Ansia… sono giornate toste queste” Nilufar Addati dopo la fine della sua relazione con Giordano Mazzocchi ha lasciato la sua bella Napoli per trasferirsi a Roma, dove abiterà da sola. Non sappiamo se la scelta di cambiare vita sia una conseguenza […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar Addati in preda all’ansia: “Sono ...

U&D - Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati si sono lasciati per incompatibilità caratteriale : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno deciso di interrompere la loro relazione. L'addio è stato comunicato dai diretti interessati tramite i rispettivi profili social. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto ricorso a Instagram Stories per rompere il silenzio sulla sua attuale situazione sentimentale: "Purtroppo ultimamente le cose non sono andate bene tra me e Nilu". Il maestro di sci abruzzese ha spiegato di aver deciso di ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati. Nicolò Ferrari : "Il tempo mi ha dato ragione" : Qualche giorno fa, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, dopo un lungo periodo di crisi, si sono detti addio ufficializzando la rottura sui rispettivi profili social.prosegui la letturaNilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati. Nicolò Ferrari: "Il tempo mi ha dato ragione" pubblicato su Gossipblog.it 11 febbraio 2019 11:40.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati : Tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è tutto finito: si sono lasciati definitivamente i due giovani che si sono innamorati sotto l'occhio delle telecamere di Uomini e Donne , e che hanno deciso poi ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati/ Uomini e Donne - l'annuncio : "Abbiamo fatto molti errori" : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati. Uomini e Donne, l'annuncio su Instagram: "Abbiamo fatto molti errori..."

Uomini e donne - Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi crisi superata : romantica vacanza sulle nevi : crisi brillantemente superata per Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi . I due, che si sono conosciuti sotto i riflettori di ' Uomini e donne ', solo qualche giorno fa come riportato da parlavano di un ...

Uomini e Donne - è di nuovo amore tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati : La coppia formata da Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati è stata una fra le più apprezzate durante il 'trono classico' di Uomini e Donne . Eppure tra i due ci sarebbe stato un momento di crisi che ha ...

Gossip Uomini e Donne : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi insieme a Cortina : Crisi rientrata tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi? È questa la domanda che si stanno facendo i fan della coppia nata a Uomini e Donne in queste ore, e più precisamente da quando sono venuti fuori degli indizi che confermano che i due attualmente sono insieme. Sui profili Instagram della napoletana e del fidanzato, infatti, sono state caricate delle "Stories" dalla medesima località: Cortina d'Ampezzo. Nilufar e Giordano di nuovo insieme ...

News Uomini e Donne - Nilufar Addati provata : c’entra Giordano? : Nilufar di Uomini e Donne preoccupata per Giordano Mazzocchi? Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, da un paio di settimane, stanno davvero facendo molto preoccupare i loro tantissimi fan. Cosa è successo alla coppietta nata negli studi di Uomini e Donne? I due fidanzati hanno rivelato di star attraversando una forte crisi. Potrebbero lasciarsi? Non è dato saperlo, ma l’ultimo post scritto da Nilufar Addati su instagram ha ancora di più ...

Uomini e Donne : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi spariscono dai social - probabile crisi : L'ex tronista napoletana di Uomini e Donne, Nilufar Addati, rompe il silenzio e rivela su Instagram i particolari sulla relazione sentimentale con Giordano Mazzocchi, che fu la sua scelta e con cui partecipò a Temptation Island. La situazione è abbastanza tesa e a quanto pare i due ancora non hanno preso una decisione su quello che sarà il loro futuro. Nilufar ha spiegato che non hanno voluto "snobbare" quanti li seguono, come hanno affermato ...

Nilufar Addati - Giordano Mazzocchi in crisi : "Momento no" (video) : Negli scorsi giorni, Nilufar Addati ha registrato una lunga diretta su Instagram per spiegare, ai tanti fan, i motivi che l'hanno spinta a prendersi un periodo di lontananza dal fidanzato Giordano Mazzocchi. Dopo l'esperienza all'interno di 'Temptation Island Vip', sembrava che la coppia viaggiasse, con serenità ed affetto, sui binari dell'amore. Qualcosa, però, ha rotto questa ritrovata armonia come ha rivelato l'ex tronista sui ...

U&D - Nilufar Addati ha smesso di seguire una pagina IG dedicata alla coppia : fan delusi : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono diventati popolari al grande pubblico per aver intrapreso la loro storia dopo essere usciti dal dating di Uomini e Donne. Ad oggi però i due giovani sono sempre più distanti ed un gesto fatto nelle ultime ore da parte dell'ex tronista ha deluso i suoi fan. Giordano e Nilufar dopo essere usciti dal programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi sembravano davvero ad un passo dalla convivenza. A causa ...

Uomini e donne - Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi all'addio : «E' un momento no» : Non sembra esserci pace per le coppie nate a ' Uomini e donne '. Se infatti come riportato da , anche l'unione fra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sembra vacillare, con l'ex tronista di Maria De ...