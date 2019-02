Mauro Icardi non sta male | l’Inter però pensa solo al Rapid

Inter - il bollettino medico di Mauro Icardi dopo l’infortunio : Mauro Icardi alle prese con qualche problemino fisico oltre alla nota querelle legata alla fascia di capitano dell’Inter Mauro Icardi si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di sintomatologia dolorosa anteriore al ginocchio destro. In una nota l’Inter evidenzia come gli accertamenti “non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli ...

Mauro Icardi - il compleanno triste : ecco come si è allenato - gelo all'Inter : «Tanti auguri Mauro!». Poteva essere questo il titolo di ieri in casa Inter ma la verità è che nonostante Icardi abbia spento 26 candeline e il club neroazzuro gli abbia fatto gli auguri di rito su Twitter, tra le parti in causa continua a regnare il gelo. Sul fronte Wanda, invece, le cose sembrano

Visite mediche per Mauro Icardi - come andrà a finire? : Visite mediche all’Humanitas questa mattina per l’ex capitano Mauro Icardi, come andrà a finire la vicenda che lo vede coinvolto.Il giocatore sarà infatti sottoposto a un esame medico per verificare l’entità dell’infiammazione al ginocchio destro, la stessa che l’argentino dice di avvertire in maniera importante dal giorno successivo al caso della fascia tolta e della convocazione per Vienna rifiutata.SOSPETTI IN CASA INTERParlare di visita ...

Mauro Icardi - l'argentino torna in campo solo da capitano : Marotta - la carta Dybala : In mattinata il direttore sportivo della Juventus ed ex 'figlioccio' dello stesso Marotta, ovvero Fabio Paratici, si è lasciato andare a Radio Anch' io Sport: 'L' interesse per Icardi della scorsa ...

Mauro Icardi compie gli anni - la dolcissima dedica di Wanda Nara su Instagram : Tante le voci su Mauro Icardi e Wanda Nara, che si mostrano in realtà più sereni che mai sul lago di Como per i 26 anni del calciatore. Mauro Icardi compie 26 anni e festeggia il suo compleanno in famiglia. Ritrova serenità con al fianco la sua Wanda Nara, dopo una settimana particolarmente complicata in casa Inter. I discorsi sul rinnovo e le sirene di mercato hanno creato pesanti dissapori con la società nerazzurra. Si vocifera di tensioni ...

Compleanno Icardi - nessuna crisi tra Wanda e Mauro : il perchè delle foto bruciate e il post d’auguri [FOTO e VIDEO] : Altro che crisi: il significato delle foto bruciate da Wanda Nara ed il romantico post d’auguri per il Compleanno di Mauro Icardi Mauro Icardi spegne oggi 26 candeline e, in attesa di trovare un punto d’incontro con l’Inter, ha deciso di passare la sua giornata speciale sul lago di Como con la sua famiglia. Nella serata di ieri, un video postato da Wanda Nara ha fatto pensare ad una crisi col marito. La moglie e manager ...

Wanda Nara brucia le foto di Mauro Icardi : il gesto sarebbe soltanto di buon augurio : Wanda Nara e Mauro Icardi continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica, dopo che al calciatore è stata tolta la fascia di capitano dell'Inter. Domenica sera la Nara è stata ospite in diretta tv a Tiki Taka su Canale 5 per spiegare la verità su questa vicenda ma nel frattempo ieri sera ha fatto nuovamente parlare di sé, perché ha bruciato alcune foto del suo compagno Mauro Icardi, riprendendo il tutto in un video postato poi su ...

Buon compleanno Mauro Icardi : bomber di regali e feste 'pazze' : "Una pazzia con i primi soldi che ho guadagnato? Il Suv più grande del mondo - raccontò qualche anno fa al magazine Style - me ne sono innamorato quando avevo 14 anni. Una roba incredibile, dentro ci ...

Caso Icardi – L’Inter va oltre : gli speciali auguri social per il compleanno di Mauro : L’Inter augura buon compleanno a Mauro Icardi: il post social del club nerazzurro nonostante il momento di ‘crisi’ con l’attaccante argentino L’Inter non ha ancora trovato un punto d’incontro con Mauro Icardi e la moglie-manager Wanda Nara. La coppia argentina ha assistito alla scorsa partita in tribuna, ma sembra intenzionata a voler risolvere ogni problema con la società nerazzurra. Intanto, ...

Icardi - no Juve-no party : Mauro offeso rivuole la fascia di capitano - Wanda convinta che l'Inter lo cederà : Sollecitato dai microfoni di Radio anch'io sport di Radio Uno, il dirigente bianconero, che nei giorni scorsi aveva confermato di aver puntato Icardi prima di acquistare Cristiano Ronaldo, ha aperto ...

Capello sul caso Icardi : “ecco cosa deve dire Mauro a Wanda Nara” : Fabio Capello sul caso Mauro Icardi ha le idee molto chiare ed ha pensato di dare un consiglio al calciatore in merito ai comportamenti di Wanda Nara ”Icardi? Sono problemi che si risolvono se c’è la volontà. Il fatto che lui e sua moglie siano andati allo stadio, sapendo che potevano essere accolti non con degli applausi come erano abituati è stato un gesto importante, ma lui deve presentarsi con il cappello in mano nello ...

Mauro Icardi - la bomba del presidente Zhang sull'argentino : 'Lui alla Juve? Mai' : Mauro Icardi alla Juventus? Arriva l'ultima parola, e forse quella decisiva, sulla querelle che sta scuotendo lo spogliatoio interista, dopo che all'attaccante argentino è stata tolta la fascia di ...