Inter e Torino si giocano la Supercoppa Primavera | gara live su Sportitalia

Pari Napoli-Torino - Juve a +13. Vince l'Inter - senza Icardi - . Stasera Roma-Bologna : Il Napoli sbatte sul muro eretto dal Torino, salvato dalle ripetute prodezze di Salvatore Sirigu, e perde ulteriore contatto dalla capolista Juventus, ora a più 13. Bravo il portierone granata ad ...

Milan-Atalanta 3-1.Oggi Inter-Sampdoria senza Icardi. E Napoli-Torino : Incontenibile spietato, quasi perfetto. Ringraziando anche stavolta il suo neo acquisto Piontek, il Milan espugna Bergamo, piegando un'Atalanta depotenziata dalla sagacia tattica dei rossoneri. ...

Atp Finals a Torino - prevale il pessimismo : "Così il governo non fa gli Interessi del Paese" : Il brusco risveglio di chi ha lavorato e tifato per raggiungere l'evento. "Non si sta facendo l'interesse dal Paese, recuperare sarà durissima"

Torino - gli anarchici protestano nell’aula bunker : “Giù le mano dall’Asilo”. Udienza Interrotta : “Giù le mani dell’Asilo” è uno degli slogan con cui oggi una cinquantina di anarchici, nel settore destinato al pubblico dell’aula bunker delle Vallette, ha gridato per impedire al pubblico ministero Roberto Sparagna di prendere la parola al processo ‘Scripta manent’. La Corte ha interrotto l’Udienza del processo in cui 23 anarchici sono imputati per terrorismo. L'articolo Torino, gli anarchici ...

Bruciata in auto a Vercelli - tre ore di Intervento al Cto di Torino : Simona resta grave : Tre ore di intervento al centro grandi ustionati dell'ospedale Cto di Torino per Simona Rocca, la donna di 40 anni data alle fiamme da uno stalker nel parcheggio dell’Oviesse di Vercelli. La prognosi è ancora riservata. La vittima ha riportato ustioni sul 45% del corpo, il 10% delle quali di terzo grado.Continua a leggere

Coppa Italia Primavera : l'Atalanta batte il Torino - colpo Fiorentina in casa Inter : Pomeriggio di bel calcio giovanile, con le gare di andata delle due semifinali della Coppa Italia Primavera che mettevano di fronte alcune delle migliori espressioni della categoria. Atalanta-Torino e ...

Il Torino non decolla : prima fa fuori l'Inter poi frena - 0-0 in casa della Spal : Un espulso, otto ammoniti, 51 falli complessivi, tanto agonismo in campo ma poco spettacolo. Il lunch match tra Spal e Torino si rivela un brodino insipido. Lo 0-0 del "Mazza" conferma le difficoltà dei granata nel fare bottino pieno contro squadre di livello medio o più basso. Belotti e compagni, d

Torino - le Intercettazioni dell’ex portavoce di Appendino indagato per estorsione : “Adesso sono stufo. Se parlo lei cade” : “Se parlo lei cade. Dopo tutto quello che ho fatto per lei”. E poi: “Finora sono stato zitto. Ma sono stufo. Se aprissi bocca vedo cosa succederebbe”. Come dire: “Se parlo io, viene giù tutto”. sono le frasi che hanno inguaiato Luca Pasquaretta. L’ex portavoce della sindaca di Torino non sapeva di essere intercettato e al telefono usava un tono minaccioso nei confronti di Chiara Appendino. Ed è proprio a ...

VIDEO Torino-Inter 1-0 : gli highlights e i gol della partita. Decide il colpo di testa di Izzo : Il colpo di testa di Izzo ha regalato tre punti importantissimi al Torino in chiave Europa. Si apre la crisi dell’Inter che tra voci di mercato e partite ha avuto un inizio di 2019 davvero molto negativo. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Lazio-Juventus 1-2. VIDEO highlights Torino-Inter 1-0: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

Torino-Inter : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Torino-Inter: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale Il commento finale di Torino-Inter Per il secondo anno consecutivo, termina 1-0 la sfida dell’Olimpico tra Torino e Inter. Bella prestazione degli uomini di Mazzarri che hanno creato tante occasioni nel primo tempo portandosi in vantaggio con Izzo al 35′. Nella ripresa i granata sono stati bravi a gestire il vantaggio e a rendere vani gli attacchi dei ...

Lazio-Juventus 1-2 : Cancelo rimedia all’autogol di Can - poi Ronaldo segna su rigore Torino-Inter 1-0 : decide Izzo : Bianconeri opachi, la squadra di Inzaghi domina per lunghi tratti. Ma dopo l’autorete del turco, i campioni d’Italia aumentano il ritmo e Cr7 dal dischetto non sbaglia

Torino-Inter - Spalletti : “Perisic? Non andrà via gratis” : Torino-Inter 1-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della sconfitta contro il Torino: “Nuovo modulo? Non muore nulla, nasce perché abbiamo giocato dall’inizio così, cambiando gli esterni con le due punte perché gli esterni non li avevo a disposizione. Perisic ha fastidio, con Politano […] L'articolo Torino-Inter, Spalletti: ...

Torino-Inter - Spalletti : 'Perisic? Se non vuole giocare - starà fuori' : ... "Modulo? Non avevo gli esterni a disposizione e quindi li ho cambiati con le due punte " ha spiegato Spalletti a Sky Sport nel post gara in merito al 3-5-2 con cui i nerazzurri sono scesi in campo " ...