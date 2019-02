Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 20.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVICNOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO IN COMPLANARE ESTERNA IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DANTE DA MAIANO IN DIREZIONE COLLEVERDE IN VIA CASILINA SI RALLENTA A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 19.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA SALARIA RALLENTAMENTI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 19.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PISANA ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASSIA BIS E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TANGENZIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 18.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA Roma TERAMO E CASAL MONASTERO MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA, BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA E OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA Roma TERAMO E CASAL MONASTERO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN COSA TRA PONTINA ED OSTIENSE, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PONTINA E Roma FIUMICINO, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SANARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SANARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 15 : 30 : Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovate l’ascolto quando è l’infomobilità della Regione Lazio sul grande raccordo anulare Coda a tratti per traffico intenso tra Ostiense Roma in carreggiata esterna in interna violenta per l’intenso traffico tra l’uscita Bufalotta Roma Teramo sulla a91 Roma Fiumicino si sta in coda all’altezza del viadotto della Magliana direzione Fiumicino percorrendo la via Pontina un ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 22 CIRCA, SI TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO, CODE TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA SALARIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE UN AUTO FERMA IN GALLERIA E’ LA CAUSA DELLE CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARA DEL TERRITORIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CIRCOLazioNE SCORREVOLE, AL MOMENTO SULLA Roma-FIUMICINO MENTRE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO ANCORA CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SEMPRE MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTRNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA POI RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA DEL MARE ALTRI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA BOCCEA E AURELIA A SEGUIRE CODE TRA CASILINA E TIBURTINA MIGLIORA SENSIBILMENTE LA SITUAZIOEN SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 DISAGI PER IL TRAFFICO INTENSO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SI PROCEDE A RILENTO SULLA Roma-FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma ...