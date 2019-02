Il capitano Ultimo presidente del Sim | il nuovo sindacato dei carabinieri

agi

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Sarà il colonnello Sergio De Caprio - il- ad essere indicato domani comedel primodell'Arma e delle Forze armate, il SIM. De Caprio parteciperà in videoconferenza all'atto costitutivo delche si svolgerà domani in un hotel di Roma e vedrà la partecipazione di 250da tutta Italia, mentre il 6 febbraio è in programma una conferenza stampa con la presenza delIl 25 gennaio scorso il brigadiere capo deiAntonio Serpi aveva ricevuto il decreto del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, che lo autorizzava alla costituzione del primomilitare della storia. Il "Italiano Militari" (SIM) fa parte di un network di sindacati (ognuno indipendente e distinto per ciascuna delle forze armate) che hanno le medesime ...