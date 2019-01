La rivelazione di Rossella Brescia | «A Miss Italia sono stata bullizzata»

vanityfair

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) «Ae costretta a ritirarmi». Lo ha svelato, 47 anni, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me: «A 19 anni, dopo aver vinto la fascia diMartina eSorriso Puglia, partii per Salsomaggiore. Ma un organizzatore non faceva che dirmi: “Sei brutta, non capisco come hai fatto a vincere e arrivare fin qui perché sei veramente brutta”». Dopo l’ennesimo episodio di bullismo,si arrese: «Ero stressata, nervosa e agitata. Mi venne la febbre. Chiesi a quell’uomo, che era il nostro referente, se poteva darmi un’aspirina. Mi disse di tornare a casa, perché in quello stato non sarei andata da nessuna parte. E così feci. Me ne tornai a casa».Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, affermatasi con Maurizio Costanzo in Buona Domenica, vista poi in Amici di Maria De Filippi e Colorado Cafè, dal 2006 la ...