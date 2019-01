Belen Rodriguez | da oggi ospite tutta la settimana in Radio con Diletta Leotta | Daniele

Fabrizio Corona ammette : 'Sono tutto rifatto e tornerei subito con Belen Rodriguez' : ... ma questo mi ha permesso di avere 20 dipendenti, portare lavoro a tante persone, essere un grande imprenditore, mentre chi faceva parte di quel mondo, in primis Lele Mora, è finito. Mi sono fatto ...

Belen Rodriguez : il video mentre allena i glutei diventa virale : Da qualche tempo a questa parte non si sta facendo altro che parlare di Belen Rodriguez e, in particolar modo, di una parte del suo corpo: i glutei. Un po' di tempo fa, infatti, il giornalista Alfonso Signorini ha svelato alcuni segreti in merito all'aspetto fisico di Belen che hanno lasciato senza parole. A quanto pare, la Rodriguez ha rifatto il lato B con delle iniezioni. Nonostante questi aiutini di tipo chirurgico, però, è bene chiarire che ...

Belen Rodriguez - risveglio hot su Instagram e gita in famiglia dopo gli esercizi : dopo il viaggio in Argentina con gossip col calciatore Ezequiel Lavezzi annesso e come riportato da Leggo.it la sfilata a Pitti Bimbo col piccolo Santiago e le altre mamme vip, Belen Rodriguez si gode la domenica e non dimentica i suoi fan a cui regala sul social alcune stories “pepate”. Appena sveglia la Rodriguez si mostra in déshabillé ai suoi ammiratori, scivolando velocemente con la fotocamera del telefonino per regalare qualche momento ...

Cecilia Rodriguez cade davanti a Belen e Santiago : il video da non perdere : Cecilia e Belen pattinano insieme con Santiago: momenti teneri in famiglia Cecilia, Belen e Jeremias Rodriguez non perdono mai l’occasione di stare assieme al loro Santiago, e lo stesso vale per Stefano De Martino che però questa volta c’entra poco. La protagonista assoluta di questo video infatti è Cecilia che tra le sue Instagram stories ha […] L'articolo Cecilia Rodriguez cade davanti a Belen e Santiago: il video da non ...

Belen Rodriguez sbarca in Rai - potrebbe essere nella giuria di Sanremo Young (RUMORS) : Nuova sfida professionale in vista per Belen Rodriguez? Stando alle indiscrezioni che ha riportato 'Tvblog' poche ore fa, sembra proprio che la soubrette sia in procinto di "traslocare" in Rai: pare che l'argentina sarà uno dei membri della giuria di un programma condotto da Antonella Clerici. La bella 34enne, dunque, dovrebbe lasciare Mediaset (non si sa se temporaneamente o definitivamente) per partecipare a Sanremo Young, lo show in onda da ...

Belen Rodriguez e Antonella Clerici in prima serata su Rai1 : Ritorno inaspettato di Belen Rodriguez in Rai. Dopo aver condotto per la quinta volta consecutiva Tu Si Que Vales, il talent di grande successo ideato e prodotto da Maria De Filippi ed essere stata ospite nella prima puntata della 22esima edizione di C’è Posta Per Te, Belen sarà una giurata di Sanremo Young, il programma di Antonella Clerici che andrà in onda da venerdì 15 febbraio in prima serata sul primo canale della Tv di Stato. Non è la ...

Belen Rodriguez sfila in passerella con il figlio Santiago : Belen Rodriguez sfila in passerella con il figlio Santiago e conquista tutti. La showgirl argentina è tornata al suo primo amore, la moda, sfilando in occasione dell’evento Pitti Bimbo. Insieme a lei il piccolo Santiago, che si è divertito ad accompagnare la sua mamma, perfettamente a suo agio fra riflettori, pubblico e applausi. La modella è tornata da poco in Italia dopo un lungo viaggio in Argentina. Poco dopo Natale, Belen ha lasciato ...

Fabrizio Corona - chi è la fidanzata?/ Nuovo amore dopo Asia Argento e Belen Rodriguez : Fabrizio Corona ospite di Verissimo ha rivelato in anteprima a Silvia Toffanin di avere una nuova donna: di chi si tratta?

Fabrizio Corona dichiara il suo amore a Belen Rodriguez : Corona non smette di sorprendere! Il popolare personaggio, recentemente, ha confessato, in un'intervista, di essere ancora innamorato della sua ex Belen Rodriguez. Una vita all'insegna del gossip, la sua; sarà per questo che le sue affermazioni fanno sorgere dei dubbi sulle sue reali intenzioni: molti pensano che Corona abbia pianificato questo ennesimo scoop per attirare i riflettori su di sé e per pubblicizzare la sua ultima "opera". Le ...

Belen Rodriguez mamma sexy - sfilata col figlio Santiago a Pitti Bimbo Firenze : Belen Rodriguez è appena atterrata dal suo lungo viaggio in Uruguay, dove come riportato da Leggo.it ha allietato tutti i suoi fan con diversi post al caldo dal Sudamerica e col gossip sulla...

Santiago De Martino per la prima volta in passerella con la mamma Belen Rodriguez al Pitti Bimbo! FOTO : Belen a Firenze al Pitti Bimbo per la prima volta sfila in passerella con il figlio Santiago, che diventa uno dei super modelli del brand Neil Barrett a Magicland. La Rodriguez, tornata dall’Argentina, dove... L'articolo Santiago De Martino per la prima volta in passerella con la mamma Belen Rodriguez al Pitti Bimbo! FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez - la sfida del #10yearschallenge : la foto nel bagno - il problema là sotto : Anche Belen Rodriguez non sfugge alla "sfida dei 10 anni". La sua amica Antonia Achille pubblica su Instagram una foto risalente al 2009 insieme alla showgirl argentina, accostandola a uno scatto recente "fac simile". Leggi anche: "Si è rifatta il sedere ma...". Alfonso Signorini, in diretta la bomb

Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi grazie a Iannone? / Mobilita i suoi medici per il fratello di Belen! : Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi grazie ad Andrea Iannone? Il pilota ha Mobilitato i suoi medici per il fratello dell'ex Belen: l'indiscrezione