La tragedia dei migranti Salvini | ' Mai dalla parte di trafficanti e ong'

Avellino - l'ad di Autostrade assolto per la tragedia del pullman. Ira dei familiari delle vittime e del governo : 8 condanne e 7 assoluzioni nel processo per i 40 morti del pullman caduto nel 2013 in una scarpata dell'autostrada A16 nei pressi di Avellino. Rabbia dei familiari alla lettura della sentenza perché ...

tragedia Rigopiano - condannato papà di una vittima - aveva oltrepassato divieto per deporre dei fiori : Pescara - Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle 29 vittime del disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), è stato condannato dal gip del tribunale di Pescara a pagare una multa di 4.550 euro, per avere violato, il 21 maggio scorso, i sigilli giudiziari apposti per delimitare l'area nella quale si verificò la Tragedia. La sentenza di condanna emessa dal giudice Elio Bongrazio, su richiesta del pm Salvatore ...

Corinaldo tragedia - nuovo sopralluogo dei Ris alla Lanterna azzurra. Locale al setaccio : Lanterna Blu di Corinaldo , il Locale della tragedia dove la notte tra il 7 e l'8 dicembre hanno perso la vita sei persone: cinque minorenni e una mamma. LEGGI ANCHE Simulazione della strage in 3D ...

Su Instagram una falsa raccolta fondi per uno dei ragazzi morti nella tragedia di Corinaldo : La famiglia di Daniele Pongetti smentisce di avere qualcosa a che fare con un profilo Instagram che invita a donare "donare...

tragedia di Rigopiano - la ‘telefonata fantasma’ finalmente svelata : uno dei camerieri aveva chiesto l’evacuazione qualche ora prima : La telefonata ‘della discordia’, ovvero quella “telefonata fantasma” fatta da Gabriele D’Angelo e che sarebbe stata occultata in Prefettura secondo la Procura di Pescara, è stata svelata da un carabiniere. La Procura ha notificato ieri sette avvisi di garanzia precisando che la telefonata in questione sarebbe l’ultima di una serie di richieste di aiuto da parte del cameriere dell’hotel, che è una delle ...

tragedia Piazza San Carlo - lettera di uno dei responsabili : “Chiedo scusa - non doveva andare così” : Aymen H., uno dei responsabili della Tragedia di Piazza San Carl di Torino del 3 giugno 2017, in una lettera chiede scusa a tutti: "Non basterebbero tutte le scuse di questo mondo per farsi perdonare le conseguenze causate quella sera, non doveva andare così, ed è incredibile come la vita sappia essere così cattiva".Continua a leggere

APRILIA - LANCIA 2 MOLOTOV IN UNA SCUOLA PER VENDICARSI DEI BULLI/ Video - preso piromane : 'Sfiorata tragedia' : APRILIA, paura alla SCUOLA Rosselli. Ultime notizie, studente fa esplodere due bombe MOLOTOV provocando il panico fra gli studenti

tragedia di Corinaldo - è il giorno dei funerali di Emma Fabini a Senigallia : E' il giorno dei funerali di Emma Fabini , la 14enne uccisa dalla calca, insieme ad altri 5 ragazzi e una madre, nella Tragedia di Corinaldo . Intorno alla chiesa del "Portone" di Senigallia sale l'...

tragedia di Corinaldo - 'Ancora da insediare la commissione per la sicurezza dei pubblici spettacoli' : ... così come l'attuale , pur ad un anno dal suo insediamento, , non hanno provveduto ad insediare la commissione comunale per la sicurezza dei pubblici spettacoli ed intrattenimenti prevista dalla ...

tragedia in discoteca - 'class action' dei ragazzi contro Sfera Ebbasta : SENIGALLIA. Arrivano alla spicciolata accompagnati dai genitori. Nello studio dell'avvocato Corrado Cafoglia, sul lungomare di Senigallia, ci stanno il tempo di rispondere alle domande dei legali. ...

tragedia Corinaldo - uno dei buttafuori : “Ho estratto corpi e cadaveri - anche la mamma” : A parlare è Gianni Ermellini, il buttafuori della Lanterna Azzurra, dove venerdì sono rimaste uccise sei persone: "Quei gradini maledetti hanno provocato la Tragedia". Davvero straziante il suo il racconto: "Una ragazza finita nel fossato, l’ho sollevata morta. Ma ne abbiamo salvati tanti".Continua a leggere

tragedia in discoteca - "class action" dei ragazzi contro Sfera Ebbasta : La denuncia di 80 ragazzi: hanno consegnato foto e video. Nel mirino le mancate misure di sicurezza della discoteca

Più vie sulla tragedia della discoteca di Corinaldo : non solo spray urticante. I nomi dei 6 morti : Quello che purtroppo è fin troppo chiaro è che nella notte in cui centinaia di giovani aspettavano il cantante Trap Sfera Ebbasta nella Lanterna Azzurra di Corinaldo, hanno perso la vita una donna e 5 ragazzi. Per ora la via che fa più parlare è quella del ragazzino di 15 anni, identificato, che avrebbe spruzzato dello spray urticante tra la folla per rubare una catenina. Al momento è sotto stato di fermo per la droga che la polizia ha ...

tragedia Corinaldo - appello dei carabinieri : "Chi ha dei video ce li mandi" : I carabinieri lanciano un appello a chi avesse girato dei video girati alla discoteca dove nella calca sono morte 6 persone, una donna e cinque ragazzini, a Corinaldo, nell'anconetano, e dove era in ...