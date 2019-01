Il M5s vuole il voto elettronico per le prossime Politiche

agi

(Di domenica 20 gennaio 2019) Il Movimento 5 stelle accelera sulonine alleelezioni: l'idea per ora è quella di affidarsi a seggi elettronici in strutture pubbliche controllate dall'autorità. Ovvero di ricalcare alleil modello del referendum in Lombardia organizzato dall'allora governatore Maroni. Il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Brescia, nei giorni scorsi ha incontrato la società che gestì ilonline sull'autonomia regionale.I pentastellati puntano a legare il percorso sui referendum propositivi - da martedì l'Aula della Camera è chiamata ad esprimersi - al cambio di passo anche sull'utilizzo delle tecnologie. A fine febbraio ci saranno degli eventi per cominciare a discuterne, mentre si è formato un tavolo tecnico al Viminale con il garante della Privacy, il ministero della P.a., l'agenzia per l'Italia digitale. ...