' Primarie aperte da 1 | 2 milioni di votanti'

Assemblea Pd - Zingaretti : “Tutti a Primarie : siano aperte - via 2 euro per votare. Aiutatemi a cambiare questo partito” : “Farò di tutto per aprire una nuova stagione, perché una stagione politica si è conclusa, non lo ho detto io, lo hanno detto gli elettori. Non si deve tornare indietro verso formule che hanno fallito, ma non si deve nemmeno rimanere fermi”. Così Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria Pd in vista del prossimo Congresso dem, all’Assemblea nazionale del partito in corso a Roma. “Mi auguro che le regole punteranno alla ...