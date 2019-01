Moro | l’ex Br Lojacono | “Accetterei di scontare la mia pena in Svizzera L’Italia non ha

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Accetterebbe dil’ergastolo inAlvaro, uno degli esponenti delle Br condannati per l’agguato di via Fani in cui venne uccisa la scorta di Aldoe il presidente della Dc venne rapito.è oramai cittadino svizzero e rompe il silenzio dopo quasi vent’anni e il recente arresto delPac Cesare Battisti con un’intervista al portale Ticinonline.it. Sepresentasse una richiesta di exequatur corretta e completa (cioè per tutte le condanne italiane cumulate), con la garanzia di non procedere più per gli stessi fatti, spiega, “io l’accetterei senza obiezioni, almeno metteremmo la parola fine a questa vicenda“. In pratica,terrorista accetterebbe dinel paese elvetico l’ergastolo inflittogli da un giudice svizzero, secondo le sentenze italiane., che per la strage di via Fani deve...