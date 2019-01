Animali | Blue monday? Il pet in ufficio riduce lo stress

meteoweb.eu

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Umore sotto i piedi, tristezza profonda e poca voglia di uscire di casa. Il, il terzo lunedì di gennaio, etichettato come il giorno più triste dell’anno, può rendere una giornata di lavoro più difficile del solito. Alleati inaspettati per superare indenni la giornata e per lasciarsi alle spalle la tristezza sono gli. Secondo la ‘Pets at work survey’, condotta dall’istituto di ricerca Ipsos per Purina, 4 lavoratori su 10 affermano che avere il proprio pet inlo. E quasi 4 su 10 ritengono che ciò contribuirebbe a creare un ambiente di lavoro più rilassato. Tra gli effetti positivi vengono indicati anche la riduzione del senso di colpa per aver lasciato il proprio cane a casa (46%), e il miglioramento della conciliazione tra vita privata e professionale (31%). Gli effetti positivi potrebbero durare 365 giorni all’anno ...