NBA | Denver-Golden State 111-142 | Warriors da record | 51 punti nel solo primo quarto

NBA - Denver cade ma conserva primato : ANSA, - ROMA, 13 GEN - Non sono bastate ai Clippers e agli Spurs due grandi prestazioni dei campioni azzurri Danilo Gallinari e Marco Belinelli, per conquistare la vittoria nell'ultimo turno Nba ...

NBA - Celtics - in Florida un altro k.o. Phoenix ferma Denver : I Celtics frenano ancora: seconda sconfitta consecutiva arrivata sul parquet dei Magic, nonostante i 25 punti di un Kyrie Irving che non riesce a nascondere la frustrazione nel finale. A regalare il ...

NBA - risultati della notte : Towns eguaglia e batte Davis - perdono Denver e Boston : Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans 110-106 All'inizio di quest'anno, il 2 gennaio, Anthony Davis aveva maltrattato i suoi malcapitati avversari diretti in serata dei Brooklyn Nets con una ...

NBA - risultati : Beli e Spurs ok grazie ad Aldridge - Gallinari ko nella sua Denver : Una vittoria e una sconfitta nella notte italiana in Nba. Marco Belinelli infila 19 punti, il suo massimo stagionale, per aiutare San Antonio a piegare Oklahoma City dopo una maratona lunga due ...

NBA : Denver travolge i Clippers di Gallinari - agli Spurs servono due overtime per battere OKC : Danilo Gallinari deve alzare bandiera bianca contro i 'suoi' ex Denver Nuggets . Il 'Gallo' ne mette 18 ma i Clippers si arrendono 100-121: tripla doppia per Jokic , che chiude con 18 punti, 14 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Gennaio) : Belinelli protagonista nello show di San Antonio-OKC - Gallinari sconfitto a Denver : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida incredibile all’AT&T di San Antonio dove gli Spurs hanno sconfitto con il roboante punteggio di 154-147 gli Oklahoma City Thunder dopo due tempi supplementari. Padroni di casa trascinati da un LaMarcus Aldridge da 56 punti, suo nuovo career high, mentre dall’altra parte non è bastata la pazzesca tripla doppia di Russell Westbrook, che ha messo a referto 24 punti, 24 assist e 13 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Gennaio) : Belinelli protagonista nello show di San Antonio-OKC - Gallinari sconfitto a Denver : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida incredibile all’AT&T di San Antonio dove gli Spurs hanno sconfitto con il roboante punteggio di 154-147 gli Oklahoma City Thunder dopo due tempi supplementari. Padroni di casa trascinati da un LaMarcus Aldridge da 56 punti, suo nuovo career high, mentre dall’altra parte non è bastata la pazzesca tripla doppia di Russell Westbrook, che ha messo a referto 24 punti, 24 assist e 13 ...

NBA - i risultati della notte : Gallinari travolto a Denver - Miami batte Boston : Denver Nuggets-L.A. Clippers 121-100 La 21esima tripla doppia in carriera di Nikola Jokic , 18 punti, 14 rimbalzi e dieci assist, è il marchio di fabbrica che il talentuoso lungo serbo mette su una ...

Risultati NBA : Gallinari cade a Denver - spettacolo tra Spurs e Thunder : Risultati NBA, Gallinari e Belinelli hanno disputato buone prove nella notte di gare USA, uno solo ha portato però la vittoria a casa Risultati NBA, quattro incontri si sono giocati nella notte americana, con entrambi i nostri azzurri impegnati sul parquet. I Clippers di Danilo Gallinari hanno perso contro Denver, 121-100 abbastanza netto contro Jokic e soci. Tripla doppia in soli 28 minuti di utilizzo per il centro serbo che ha dominato ...

NBA - Gallinari segna 20 punti : tris di vittorie per i Clippers. Denver rialza la testa : LOS ANGELES, USA, - Basket NBA, ecco quanto è avvenuto nei match disputati nella notte tra l'8 e il 9 gennaio. La sfida dello Staples Center tra i Los Angeles Clippers e i Charlotte Hornets comincia ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 gennaio) : Clippers e Warriors vincono ancora - successi anche per Denver e Toronto : Poche sorprese nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Il risultato più inatteso è la sconfitta di Oklahoma City contro Minnesota, mentre per Los Angeles Clippers e Golden State Warriors arrivano due comode vittorie, rispettivamente contro Charlotte e New York. successi anche per Denver, che supera Miami e mantiene la testa ad Ovest, e per Toronto, in casa contro Atlanta. Affermazioni importanti in chiave lotta playoff ad Est per ...

Basket - NBA : San Antonio ok e Popovich nella storia - Denver cade a Houston : WASHINGTON - Tredici vittorie nelle ultime sedici partite e coach Popovich sempre più nella storia. San Antonio, 24-17, ha decisamente cambiato marcia dopo un inizio stagione da incubo e ora prosegue ...

NBA - Gregg Popovich da record. Houston - pioggia di triple per battere Denver : NEW YORK - Un altro record, l'ennesimo per Gregg Popovich . La guida dei San Antonio Spurs sale sul podio degli allenatori più vincenti di sempre, al pari di Jerry Sloan con 1.221 vittorie in carriera ...

NBA - Denver ko ma resta prima a ovest : ANSA, - ROMA, 8 GEN - Cade Denver, capolista della Western Conference, sotto i colpi dei Rockets guidati da un James Harden, dominatore assoluto della partita. La gara clou della notte Nba non delude, ...