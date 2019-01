Lega-M5s | ancora tensioni Dalle trivelle al Circeo | l' ambiente divide

No Triv ancora contro M5s : "Sul petrolio - emendamenti scritti male e sotto attacco della Lega. Se non passano - devono dimettersi" : Mentre in commissione al Senato il decreto semplificazioni si fa strada a fatica tra le richieste del M5s e i veti della Lega, arriva anche la bocciatura dei No Triv. "Nessuno degli emendamenti presentati dal M5s al decreto semplificazioni tocca le questioni poste dal pacchetto referendario del 2016", attacca Enzo Di Salvatore, il costituzionalista del comitato referendario anti-Trivelle. E per di più, nota l'autore dei quesiti che ...

Trivelle - Lega riapre il fronte : “Non si può dire di no a tutto o si perdono posti di lavoro”. M5s : “Investire sulle rinnovabili” : La Lega riparte all’attacco e riapre un fronte sensibile con gli alleati del M5s, quello delle trivellazioni. Nel mirino dei leghisti torna l’emendamento presentato dai 5 Stelle al decreto Semplificazioni che blocca 36 autorizzazioni. A scagliare la prima frecciata è stato in mattinata Matteo Salvini: “Non si può dire no al carbone, no al petrolio, no al metano, no alle Trivelle, mica possiamo andare in giro con la candela e ...

Parco del Circeo - il governo va sotto : è di nuovo alta tensione tra M5S e Lega : A quanto si apprende, tutti nodi tecnici sarebbero stati già risolti al Ministero dell'Economia. Questa sera al momento non è previsto nessun incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Parco del Circeo - il governo va sotto : è di nuovo alta tensione tra M5S e Lega : A quanto si apprende, tutti nodi tecnici sarebbero stati già risolti al Ministero dell'Economia. Questa sera al momento non è previsto nessun incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Parco del Circeo - il governo va sotto : è di nuovo alta tensione tra M5S e Lega : A quanto si apprende, tutti nodi tecnici sarebbero stati già risolti al Ministero dell'Economia. Questa sera al momento non è previsto nessun incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Renzi : “Spaccatura tra M5s e Lega su Parco Circeo? Ennesima figuraccia. Piccinerie e giochini da Prima Repubblica” : “La spaccatura odierna tra M5s e Lega in Commissione Ambiente? Siamo di fronte all’Ennesima figuraccia di questo governo. Continuano a litigare ogni giorno come se fossimo nella Prima Repubblica“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal senatore Pd, Matteo Renzi, intervistato da Lanfranco Palazzolo. “Viaggiano con le divise della polizia penitenziaria” – continua, riferendosi al ministro ...

Trivelle - Arrigoni (Lega) : “M5s ritiri emendamenti. Spesso non condividiamo loro metodo. Tav? Restiamo a favore” : “Il nostro voto contrario al nome proposto dal ministro dell’Ambiente Costa? Non abbiamo condiviso il metodo del M5s”. Sono le parole del senatore della Lega, Paolo Arrigoni, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito della spaccatura odierna del governo gialloverde in commissione Ambiente al Senato sulla nomina del generale di Corpo d’Armata Antonio Ricciardi, nome avanzato dal ministro ...

La Lega boccia il generale Ricciardi in quota M5s per il Parco del Circeo : Roma, 16 gen., askanews, - 'Il generale Ricciardi è persona di grandissimo spessore, essendo in pensione anche a costo zero, insignito della benemerenza ambientale d'oro, l'over the top della gestione ...

Berlusconi : 'Patto M5S-Lega può rompersi in Parlamento - FI deve salvare l'Italia' : Intervistato da l'Unione Sarda, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha affrontato diversi punti programmatici, focalizzando l'attenzione sulla durata del governo gialloverde e sugli appuntamenti imminenti sia delle elezioni regionali (Abruzzo e Sardegna) che delle prossime elezioni europee. L’obiettivo precipuo per il Cavaliere rimarrebbe sempre quello di strappare dalla morsa dei grillini l'alleato leghista, il leader del ...

Lega-M5S propongono sanatoria spiagge : ANSA, - ROMA, 16 GEN - sanatoria di 2 anni, o fino a data da destinarsi, per la riscossione dei canoni delle spiagge oggetto di contenzioso. E' quanto Lega e M5S chiedono di inserire nel dl ...

Berlusconi : patto Lega-M5s può rompersi in Parlamento : Roma, 16 gen., askanews, - 'Il centro destra è l'unica soluzione naturale per il governo della Regione e dell'Italia' e a sostegno di questa tesi 'tutti i sondaggi dicono che, se si votasse oggi, il ...

Acqua pubblica - un'altra diga tra M5s e Lega : Il problema, a quanto pare, non è di natura ideologica. "Siamo tutti d'accordo nel volere dare piena applicazione al referendum del 2011". E dunque? "E dunque " dice Alessandro Benvenuto " il problema ...

Uscita anticipata per il triennio 2019-2021 : quota 41 è l'obiettivo di M5S e Lega : In linea con le ultime novità sulla riforma pensioni è possibile anticipare che il decreto potrebbe essere approvato entro il 17 gennaio. Tra le tematiche trattate nel decreto è prevista una riforma del sistema previdenziale, in particolare modo facciamo riferimento a quota 100. Il 17 gennaio si terrà il CdM, e nel frattempo i due opposti schieramenti politici, maggioranza e opposizione, mostrano di avere opinioni differenti. Il Pd, ad esempio, ...

La Tav non si discute. Mozioni Pd-FI rinviate - M5S respinge mediazione della Lega : La bomba è stata disinnescata. Per ora. Più che altro l'esplosione è stata solo posticipata. Le Mozioni presentate da Pd e Forza Italia in Senato a sostegno della realizzazione della Tav non sono state calendarizzate, così la Lega ha evitato di trovarsi in difficoltà, stretto da un alleato di governo, i 5 stelle, che non vuole la Torino-Lione, e un elettorato che fa sentire il fiato sul collo perché ...