Brexit | capo negoziotare Ue | “Rischio no deal mai così alto” Merkel | “Al lavoro per far

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) “A dieci settimane” dal 29 marzo, “non è mai statoelevato il rischio del no“. Ilnegoziatore Ue Michel Barnier in aula a Strasburgo dopo il voto di martedì sera nella House of Commons che ha bocciato l’accordo tra Londra e Bruxelles, ammette la possibilità sempre più concreta di una hard. “Adesso nessuno scenario può essere escluso, in particolare quello che abbiamo sempre voluto evitare: l’uscita” del Regno Unito “senza accordo“, ha spiegato Barnier. Al Parlamento Ue è il giorno del dibattito sullae di come reagire alla possibilità che si arrivi alla deadline del 29 marzo senza un accordo. “Siamo preparati all’opzione”, commenta la cancelliera tedesca Angela, sottolineando che adesso si lavora “per fare in modo che i danni, che comunque ci saranno, siano i minori ...