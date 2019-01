Bologna-Juventus | le pagelle bianconere | Pjanic efficace | Spinazzola buon esordio

Bologna su Spinazzola - Allegri fa il punto sul calciomercato della Juventus : Bologna vigile su Spinazzola, il calciomercato si accende in queste ore attorno al terzino della Juventus: le ultimissime “Spinazzola avrebbe bisogno di giocare di più. Ma se non troviamo un sostituto resta con noi anche perché è un grande professionista. Vediamo belle prossime settimane. Kean invece resta con noi“. Massimiliano Allegri, dopo la vittoria di Bologna, ha parlato anche di calciomercato in relazione alla sua ...

Bologna-Juventus - le pagelle : Da Costa da incubo - Douglas imprendibile : BOLOGNA DA Costa 4 Errore clamoroso in apertura di gara quando con la complicità di Calabresi regala a Bernardeschi un assist delizioso per il vantaggio bianconero. CALABRESI 5 Un salvataggio ...

Bologna-Juventus - Inzaghi : “Ci spiace - ma la nostra finale è contro la Spal” : Bologna-Juventus 0-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha parlato della sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia: “Non parlerei di moduli, la Juve se le ha vinte tutte ci sarà un motivo. Mi dispiace perdere con due gol del genere. Con la Juve devi […] L'articolo Bologna-Juventus, Inzaghi: “Ci spiace, ma la nostra finale è contro la Spal” ...

Bologna-Juventus 0-2 - highlights e tabellino Coppa Italia : Bologna-Juventus 0-2, highlights Coppa Italia – Al Dall’Ara apre le danze la rete di Bernardeschi, abile ad approfittare dell’errore di Da Costa e Calabresi che gli regalano un semplice gol. Poi seguono molte occasioni per segnare per i bianconeri e molte meno per i padroni di casa, che tentano di sinistro in area con Svanberg […] L'articolo Bologna-Juventus 0-2, highlights e tabellino Coppa Italia proviene da Serie A ...

Coppa Italia – La Juventus domina al Dall’Ara - Bologna ko : ottima prova di Bernardeschi : La Juventus stacca il pass per i quarti di finale della Coppa Italia: Bologna ko al Dall’Ara, Bernardeschi sblocca il match Giornata di sfide e spettacolo nei campi di calcio Italiani per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo la vittoria della Lazio sul Novara e del Milan sulla Sampdoria, è arrivato il turno della Juventus di sfidare il Bologna, allo Stadio Dall’Ara, per staccare il pass per i quarti di finale della ...

Coppa Italia 2019 - Bologna-Juventus 0-2 : bianconeri ai quarti di finale - Bernardeschi e Kean decisivi : Tutto estremamente facile per la Juventus che ha liquidato il Bologna per 2-0 negli ottavi di finale della Coppa Italia e si è così qualificata al turno successivo dove affronterà la vincente della sfida tra Cagliari e Atalanta. Allo Stadio Dall’Ara i bianconeri hanno dettato legge in lungo e in largo, conquistando la prima vittoria del nuovo anno solare contro i felsinei che invece si confermano in grande difficoltà: i detentori del ...

VIDEO Bologna-Juventus 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Bernardeschi e Kean trascinano i bianconeri ai quarti di Coppa Italia : La Juventus ha sconfitto il Bologna per 2-0 e si è così qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia 2019 di calcio dove affronterà la vincente di Cagliari-Atalanta. I bianconeri non hanno avuto alcun problema a imporsi al Dall’Ara, un gol per tempo ha deciso la contesa in favore dei detentori del trofeo: al 9′ papera di Da Costa che in uscita si scontra con Calabresi, il pallone finisce sui piedi di Bernardeschi che insacca a ...

Bologna-Juventus - cori razzisti contro Kean : ululati dagli spalti del Dall'Ara : Non inizia nel migliore dei modi la tre giorni di Coppa Italia dato che in due partite su tre si sono verificati episodi di razzismo. Si era partiti con la sfida tra la Lazio di Simone Inzaghi e il ...

Bologna-Juventus 0-2 La Diretta Il raddoppio è di Kean : Bologna e Juventus si affrontano quest'oggi al Dall'Ara per gli ottavi di finale di Coppa Italia, cui i felsinei sono giunti sconfiggendo prima il Padova al secondo turno col risultato di 2-0 e poi il ...

Bologna-Juventus 0-1 - risultato e cronaca in diretta live : Bologna-Juventus, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Bologna-Juventus - ululati razzisti contro Kean dalla curva rossoblù : BOLOGNA - Al 3' di Bologna-Juventus , match degli ottavi di finale di Coppa Italia al Dall'Ara, si sono alzati dalla curva dei tifosi della squadra di casa degli ululati razzisti all'indirizzo dell'...

Coppa Italia - Bologna-Juventus : la formazione ufficiale di Allegri : TORINO - La Juventus torna in campo. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà il Bologna agli ottavi di Coppa Italia: una gara da dentro o fuori che in caso di ko significherebbe addio anticipato ...

LIVE Bologna-Juventus 0-0 Coppa Italia in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Bologna-Juventus, sfida valida per gli ottavi della Coppa Italia 2019 di calcio. Stasera, presso lo Stadio “Renato Dall’Ara“, rossoblu e bianconeri scenderanno in campo per contendersi il successo e l’accesso al turno successivo. Una sfida che vedrà confrontarsi, se vogliamo, Davide contro Golia: da una parte la compagine di Filippo Inzaghi invischiata nella lotta per la ...

Juventus - a sorpresa Cristiano Ronaldo e Dybala rifiatano contro il Bologna : Questa sera la Juventus tornerà in campo dopo la pausa invernale. I bianconeri riprenderanno il loro cammino in Coppa Italia è molto probabilmente per questa partita Massimiliano Allegri dovrebbe fare alcuni cambi davvero sorprendenti. Infatti, fino a poche ore fa era data per certa la presenza nell'undici titolare sia di Cristiano Ronaldo sia di Paulo Dybala. Invece, a sorpresa, il tecnico livornese ha deciso di tenere fuori i suoi due ...