Lo scontro nel governo sulla cannabis e sulla Tav

Cannabis - scontro nel governo. Salvini : "Proposta M5s non passerà mai" : Vicepremier boccia la proposta dei senatori pentastellati che vorrebbero legalizzare coltivazioni per uso personale. Contrarie anche altre forze politiche

Nel governo è scontro anche sulla cannabis. Salvini : “La proposta M5S non passerà mai” : Un nuovo scontro all’interno del governo. Il tema questa volta è la proposta di legge sulla cannabis. «Non passerà mai e non è nel Contratto di governo» taglia corto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione della sede dell’Ugl a Milano, rispondendo a una domanda sulla proposta di legge M5s sulla cannabis. ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : scontro nel Governo sulle concessioni alle trivelle - 11 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tensione nel Governo sulle trivelle. Higuain al Chelsea, il fratello a Londra per trattare

Nuovo scontro nel governo sulle trivelle - la Lega contro lo stop : “Paese deve andare avanti” : Si apre un Nuovo fronte di tensione nel governo: stavolta tema dello scontro è la questione delle trivelle. Il sottosegretario all'Ambiente di fede leghista, Vannia Gava, sostiene che lo stop alle trivellazioni sia sbagliato: " Il nostro paese deve andare avanti e non indietro". Scettico anche Salvini: "Dire di no a decine di chilometri dalla costa non mi sembra buono".Continua a leggere

Migranti - nel Governo è tregua. Ricollocamenti : scontro Malta-Salvini : Scongiurato il rischio strappo, arriva l'accordo: l'Italia accoglierà poco più di dieci Migranti, che verranno affidati alla chiesa valdese. Il ministro dell'Interno Salvini ostenta soddisfazione, ma ...

TAV : nuovo scontro nel governo. Salvini apre a referendum : 'Meglio finirla' : ... che gli effetti in termini di miglioramento dei tempi di percorrenza, di abbattimento delle emissioni per lo spostamento del traffico dalla gomma alla rotaia, di crescita dell'economia per i ...

Sea Watch - scontro nel governo. In Italia 10 migranti : li accoglierà la Chiesa Valdese : Sarà la Chiesa Valdese, senza nessun onere per lo Stato, ad accogliere una decina di migranti sbarcati dalle navi Sea Watch e Sea Eye. In cambio il governo Italiano chiederà il ricollocamento di 200 persone in altri sette paesi europei.Continua a leggere

scontro nel governo sui migranti in Italia. Poi tregua nella notte : ROMA L'annuncio della tregua arriva poco dopo l'una di notte, al termine di un vertice di 90 minuti. «Manteniamo l'impegno ad accogliere donne bambini senza dividere nuclei...

Cannabis - dal M5S tre proposte per la legalizzazione. Ma nel governo è scontro : «Non è nel programma» : Cannabis legale , è scontro nel governo. Il Movimento 5 Stelle ha depositato al Senato alcune proposte di legge per la legalizzazione dell'uso e della vendita della Cannabis e dei suoi derivati, e con ...

Disabili - scontro nel governo. Lega : “Senza soldi per invalidi non votiamo Reddito di cittadinanza” : La Lega minaccia lo strappo. Il ministro Matteo Salvini: Senza fondi per le pensioni di invalidità non voteremo il Reddito di cittadinanza. Non è una ripicca, magari c'è stata una distrazione, ma faceva parte dell'accordo". Fonti vicine a Di Maio assicurano però che "i Disabili che vivono al di sotto della soglia di povertà vedranno aumentate le loro pensioni a 780 euro"Continua a leggere

scontro vero - ma niente crisi Ecco cosa accade nel governo : La contrapposizione tra Matteo Salvini da una parte e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio dall'altra, sul tema dei migranti della Sea Watch e della Sea Eye è "reale e non c'è alcun gioco delle parti" nel governo e nella maggioranza Segui su affaritaliani.it

scontro nel governo : duello tra Conte e Salvini sui migranti : Il premier a 'Porta a porta': "Vuol dire che non li faremo sbarcare, li prenderò sull'aereo e li porterò''. La replica del...