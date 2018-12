La polizia arresta un immigrato | i passanti si lamentano La risposta dell' agente

Mamma spara e uccide figlia 14enne : arrestata/ Adolescente aveva chiamato la polizia per lite tra i genitori : Mamma spara e uccide figlia 14enne: arrestata. La ragazza aveva chiamato la polizia dopo una violenta lite tra i genitori scaturita in casa.

La polizia marocchina ha arrestato quattro persone per l’uccisione di due turiste del nord Europa a sud di Marrakesh : La polizia marocchina ha detto giovedì di avere arrestato tre persone sospettate di avere ucciso due turiste nordeuropee in un’area isolata vicino alla città di Imlil, a sud di Marrakesh. I corpi delle due turiste, la 24enne danese Louisa Vesterager

Blitz della polizia in un insediamento di roulottes - 64enne arrestato : PERUGIA Da alcuni mesi si era sottratto alla cattura, eludendo l'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti. Deve scontare un residuo pena, per una serie di furti, di cui adesso la giustizia ...

Crotone - la polizia sventa una nuova guerra di 'ndrangheta : arrestati esponenti di spicco delle cosche : La polizia di Catanzaro ha arrestato diversi esponenti di spicco delle famiglie della 'ndrangheta Crotonese. Secondo le indagini le cosche della provincia di Crotone erano pronte a scatenare una nuova ...

Cesare Battisti - la polizia lo cerca a San Paolo. “Falliti due tentativi di arrestarlo” : Di Cesare Battisti non c’è ancora nessuna traccia. L’unità antiterrorismo della polizia federale brasiliana ha tentato di arrestare l’ex terrorista in due località diverse di San Paolo, senza alcun successo finora. Secondo G1, il portale news della tv O Globo, “la polizia si è presentata in due indirizzi che erano stati indicati come possibili nascondigli dell’italiano da denunce anonime“. Battisti, , scomparso dalla sua ...

TORINO - SEGUE FURTO IN CASA IN DIRETTA SULLO SMARTPHONE E AVVISA polizia/ Video - ladri sorpresi e arrestati : TORINO, SEGUE FURTO in CASA in DIRETTA SULLO SMARTPHONE e AVVISA POLIZIA: ladri sorpresi ancora nelle scale e arrestati, erano professionisti. Il Video.

Uccide il marito nel sonno poi chiama il 118 : la polizia arresta anche due figli. I vicini : «Liti continue» : Un giallo dai contorni ancora tutti da definire si è svolto durante la notte a Palermo in un'abitazione di in via Falsomiele. Una donna, Salvatrice Spataro, ha ucciso il marito, Pietro...

Uccide il marito nel sonno poi chiama il 118 : la polizia arresta anche i due figli : Ha ucciso il marito accoltellando mentre dormiva la notte scorsa a Palermo. È stata la 45enne, Salvatrice Spataro, a chiamare la polizia e a confessare l'uxoricidio. L'omicidio sarebbe...

Salvini : polizia postale a lavoro per arrestare chi esulta online : Roma – “Arresto immediato per chi in queste ore sta esultando online. La nostra polizia postale e’ all’avanguardia e sta setacciando la rete per cercare gli infami che festeggiano per la morte di qualcun altro”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta facebook da Gerusalemme. L'articolo Salvini: polizia postale a lavoro per arrestare chi esulta online proviene da RomaDailyNews.

Milano : in una settimana polizia arresta 5 persone in stazioni ferrovia : Milano, 10 dic. (AdnKronos) - Cinque persone arrestate, di cui quattro straniere, 28 denunciate, e quasi 3mila identificate. Sono alcuni dei numeri registrati dalla polizia ferroviaria in una settimana di attività in Lombardia. Gli agenti nel corso dei controlli in Stazione Centrale hanno arrestato

Foggia : polizia blocca giro di prostituzione minorile - arrestate 6 persone : Sei persone di origine rumena sono attualmente in stato di fermo con l'accusa di istigazione alla prostituzione minorile, ma anche sfruttamento e riduzione in schiavitù oltre a sequestro di persona nei confronti di giovani ragazze minorenni di etnia rom. Le sei persone fermate sarebbero quattro maggiorenni e due minorenni. Il fermo è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile di Foggia ed è derivato da un'indagine partita in seguito ad una ...

Milano : rapinarono gioielleria - polizia arresta 'Pink panthers' (3) : (AdnKronos) - L'ordine di carcerazione emesso dal gip di Milano Giuseppina Barbara, su richiesta del pm David Monti, riguarda un cittadino serbo che la mattina del 20 dicembre 2017, ha fatto irruzione intorno alle 10.30 - dopo aver monitorato l'ingresso fin dall'apertura - nella gioielleria di via P

Venezia : polizia arresta terzo componente banda che riciclava bus rubati (2) : (AdnKronos) - In un caso due autobus, rubati in Slovenia ad una ditta del luogo, erano stati recuperati in un parcheggio a Noventa di Piave (Venezia) prima che venissero dotati di nuove targhe. In un'altra occasione si era potuto constatare che dai pullman venivano rimosse serigrafie e applicati alt