L’ex capo di Nissan Carlos Ghosn ha ricevuto una nuova richiesta di arresto

I viaggi in Italia del capo dei biker di Putin. L’ex ufficiale colpito dalle sanzioni Usa : Come mai un ex ufficiale delle forze speciali russe, sottoposto a sanzioni individuali dal dipartimento al Tesoro americano, ha visitato spesso l’Italia? Cosa viene a fare?...

Corruzione in Campidoglio - L’ex capo del personale Raffaele Marra condannato a 3 anni e mezzo : La seconda sezione penale del tribunale di Roma ha condannato a 3 anni e sei mesi di reclusione Raffaele Marra, ex capo del personale del Comune di Roma, nell’ambito del processo che lo vedeva accusato di Corruzione. La Procura aveva chiesto una pena di 4 anni e mezzo. Il processo riguarda i quasi 400mila euro che Marra avrebbe ricevuto dal costruttore Sergio Scarpellini nel 2013 per l’acquisto di un appartamento a Roma nella zona di Prati ...

L’ex capo di Nissan Carlos Ghosn è stato formalmente incriminato per i falsi compensi - dicono i media giapponesi : L’ex presidente e amministratore delegato dell’azienda automobilistica giapponese Nissan Motor Carlos Ghosn, arrestato lo scorso 19 novembre, è stato formalmente incriminato per aver sottostimato i propri compensi nei report alle autorità di borsa tra il 2010 e il 2015. I

Costanza Caracciolo ed il suo ‘capolavoro’ - le prime parole delL’ex Velina alla figlia Stella : “senza tuo padre non avrei avuto la stessa forza” : Costanza Caracciolo e le prime dolci parole per la figlia Stella, l’ex Velina felice ed orgogliosa di aver messo su famiglia con Bobo Vieri Costanza Caracciolo è diventata madre di Stella Vieri il 18 novembre ed ha annunciato a tutti la sua gioia sui social. Seguendo l’esempio del neo papà Bobo (vedi qui il post dell’ex calciatore), l’ex Velina ha descritto ai suoi follower le emozioni provate negli ultimi giorni e ...

Report - L’ex capo del Sismi Pollari : “Montante e Banca Nuova? Tutto falso” : Nicolò Pollari smentisce di aver avuto un ruolo nella creazione di Banca Nuova. È la smentita dell’ex capo del Sismi riferita all’anticipazione di Report, pubblicata dal Fatto Quotidiano, che “almeno per quanto mi riguarda è falso”, dice Pollari. Secondo quanto riferito da un ex manager della Banca alla trasmissione di Sigrido Ranucci (che andrà in onda stasera su Rai3), Banca Nuova “la fa Zonin, ma la pensano i ...

Roma - sentenza Virginia Raggi. L’ex capo gabinetto Raineri : «Lei zarina di Rasputin - Marra un Richelieu» : Carla Raineri ai giudici: «Il gabinetto capitolino era come un guscio vuoto». Ma la Raggi replica: «Il suo è gossip e la sua deposizione è surreale». Il pm: «Raggi mentì per non dimettersi». Di Maio: «Nostro codice parla chiaro». Salvini: «Spero venga assolta»

Processo nomine - L’ex capo di gabinetto Raineri : “Raggi zarina debole - Marra suo Richelieu” : Una sindaca di Roma «teleguidata» da due persone: l’ex braccio destro, Raffaele Marra e l’ex capo della segreteria politica, Salvatore Romeo. È questa la descrizione della sindaca, Virginia Raggi, data in aula dall’ex capo di gabinetto del Comune della Capitale, Carla Romana Raineri, sentita come testimone nel Processo che vede imputato il primo c...

Roma - L’ex capo di gabinetto Raineri al processo Raggi : “Le mie funzioni espropriate da Romeo e Marra. Lui come Richielieu” : “Raffaele Marra non aveva nessuna delega, era formalmente il vice capo di gabinetto ma era il consigliere privilegiato del sindaco. Trovai un gabinetto in cui le funzioni erano state di fatto espropriate e affidate a Raffaele Marra e Salvatore Romeo“. Carla Raineri, l’ex capo di gabinetto del Campidoglio, viene sentita in aula come testimone nel processo che vede imputata la sindaca di Roma Virginia Raggi per falso in relazione alla ...

Processo nomine - L’ex capo di gabinetto Raineri : «Raggi una zarina - Marra suo Richelieu» : Carla Raineri ai giudici: «Il gabinetto capitolino era come un guscio vuoto. Si consentiva a Romeo di entrare a gamba tesa nelle decisioni dell’ex assessore al Bilancio Minenna»

Sul Fatto del 2 novembre – Esclusivo. Parla L’ex dipendente della società di famiglia del capogabinetto del Mef : Editoria – L’altra attività del tecnico del Mef “L’industria Garofoli”. Il dipendente in nero rivela come funziona Libri, corsi, la rete di relazioni basata sul nome del giurista E alla fine la busta coi soldi dello stipendio data in un bar di Thomas Mackinson Casta del Capitano di Marco Travaglio Renzi telefona a Salvini e concorda le mosse per logorare i 5Stelle. Chiamparino si appella a Salvini perché “non sacrifichi la ...