Viola Davis e l’imprevedibilità di Annalise Keating ne Le regole del delitto perfetto

optimaitalia

: #ViolaDavis e l'imprevedibilità di #AnnaliseKeating ne Le regole del delitto perfetto: 'Chi amerà domani?'… - OptiMagazine : #ViolaDavis e l'imprevedibilità di #AnnaliseKeating ne Le regole del delitto perfetto: 'Chi amerà domani?'… - bg_siu : RT @myshipsmyrules: Charlize Theron, Kate Beckinsale, Viola Davis, Danai Gurira, Angela Bassett #ITSFAMOUSGANADOR - besidefamous : RT @myshipsmyrules: Charlize Theron, Kate Beckinsale, Viola Davis, Danai Gurira, Angela Bassett #ITSFAMOUSGANADOR -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)non ha mai cercato di nascondere la duplice natura del suo personaggio più amato, quello dine Ledel: l'astuta e tormentata avvocatessa penale di How to Get Away with Murder non è certo un esempio di virtù, ha più volte commesso e occultato reati, ha aiutato colpevoli ad evadere dure condanne e non ha esitato a sacrificare innocenti per i suoi scopi. Ma il bello di questo personaggio è proprio questo: per la, il fatto che una donna nera sia raffigurata non come una paladina dei diritti ma come una persona dalle mille sfaccettature è il pregio di un ruolo che non rispetta gli stereotipi.Parlando a L'Officiel, che le ha dedicato la copertina e un servizio fotografico firmato da Danielle Levitt, l'attrice premio Emmy per HTGAWM e premio Oscar per il film Barriere di Denzel Washington ribadisce di essere grata per quel ruolo ...