Luigi Di Maio | il terzo fratello Wright

Giuseppe Conte smentisce Giovanni Tria e Luigi Di Maio : 'Manovra - accordo con l'Ue? Serve prudenza' : Ci mancava solo il fuoco amico. Giuseppe Conte è costretto a frenare le indiscrezioni provenienti dal Ministero dell'Economia su un 'accordo concluso' tra il governo e la Commissione Ue sulla manovra con deficit al 2,04% . Anche il vicepremier Luigi Di Maio si è detto 'molto fiducioso', ma la verità è che le ...

Luigi Di Maio il ministro che spende di più : quanti soldi chiede per mantenere il suo Ministero : I grillini e i tagli ai costi della politica? Sì, mai coi Ministeri degli altri. È Luigi Di Maio a dominare la classifica delle spese per ogni singolo Dicastero: secondo i dati riportati da Repubblica ed estratti dalle tabelle della ...

Luigi Di Maio - l'agguato in aula contro il governo : così i grillini fanno saltare tutto : Il nervosismo misto a rancore tra i parlamentari del Movimento Cinque Stelle rischia di inguaiare il governo proprio ora che i tempi per l'approvazione della legge di Bilancio stringono. Nelle chat ...

Manovra - Luigi Di Maio : “Quota 100 partirà a febbraio - il reddito di cittadinanza a marzo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, detta i tempi per la partenza delle due principali misure del governo: "Come sono partite, così arrivano. Siccome partono un po' dopo, il reddito a marzo e quota 100 a febbraio, costeranno un po' di meno", afferma dicendosi fiducioso che "dal primo gennaio entrerà una legge di Bilancio che può dar vita a un cambiamento in Italia".Continua a leggere

"MICHAEL SCHUMACHER STA MEGLIO E NON È PIÙ A LETTO"/ Luigi Di Maio entusiasta : "Spero sia vero - sei un grande" : Il prossimo 29 dicembre saranno cinque anni dall'incidente sciistico da cui Michael SCHUMACHER non si è mai più ripreso ecco le ultime notizie

Luigi Di Maio : “M5s è imbattibile e inarrestabile perché crediamo tutti in un sogno” : "Siamo imbattibili e inarrestabili", afferma Luigi Di Maio parlando del Movimento 5 Stelle e lanciandosi in un parallelo con i fratelli Wright. "Nella manovra ci sono i sogni di chi vuole cambiare l’Italia e se riusciamo in questo intento è perché noi e ognuno di voi continuiamo a credere nello stesso sogno", afferma.Continua a leggere

Roberto Fico schiaffo morale a Luigi Di Maio : “Bisogna chiedere scusa agli elettori” : Viene chiesto agli esponenti di Lega e M5S di stare calmi specialmente in queste ore che precedono la discussione sulla manovra, ma Roberto Fico rompe il silenzio e gela gli ascoltatori Ordine di scuderia: nascondere i motivi di tensione. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno dato ordine agli uomini di Lega e M5s di restare compatti nel “giorno più delicato dal 4 marzo”, come l’ha definito lo stesso Di Maio, quello del vertice ...

Luigi Di Maio - Roberto Fico va dalla Annunziata e lo massacra. Tradito 'l'ordine di scuderia' - caos M5s : Ordine di scuderia: nascondere i motivi di tensione. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno dato ordine agli uomini di Lega e M5s di restare compatti nel 'giorno più delicato dal 4 marzo', come l'ha ...

Luigi Di Maio bruciato - Giuseppe Conte nuovo leader M5s : 'Alessandro Di Battista divorato da Matteo Salvini' : 'Verrebbe divorato da Matteo Salvini '. Dentro il Movimento 5 Stelle , spiega un retroscena del Corriere della Sera , si sta facendo strada l'idea che non possa essere Alessandro Di Battista il leader ...

Luigi Di Maio cede sul reddito di cittadinanza : Nessun taglio alle risorse per il reddito di cittadinanza. Lo precisano fonti qualificate di palazzo Chigi - riportate dall'agenzia di stampa Agi - a proposito degli stanziamenti previsti dal governo per la misura 'bandiera' dei 5 stelle a fronte, sottolineano le stesse fonti, di "fake news e voci di ogni tipo sul fatto che in seguito alle trattative con la Commissione europea avremmo tagliato i soldi per questa misura.La misura del reddito di ...

Luigi Di Maio - tragico sospetto su Matteo Salvini : 'Passato il limite'. Così la Lega fa saltare il M5s? : 'Ha passato il limite'. Fonti interne al M5s riferiscono di un Luigi Di Maio furioso con Giancarlo Giorgetti e con la Lega . Le parole del numero due di Matteo Salvini sul reddito di cittadinanza , '...

Che tempo che fa - Fabio Fazio contro Luigi Di Maio. Il brutto sospetto : vuoi vedere che dietro il caso... : E dunque esiste un 'caso Fabio Fazio' anche per il Movimento 5 Stelle. Un 'caso' da affrontare e, magari, risolvere 'il prima possibile', in modo da poter ricostruire 'un po' di buonsenso rispetto ...

Luigi Di Maio : il prossimo anno faremo le riforme costituzionali : "L'anno prossimo arriverà qualche sorpresa: anche noi faremo le riforme costituzionali. Taglieremmo 345 parlamentari dal plenum Camera e e Senato, poi se vorranno andare al referendum andremo anche al ...

Luigi Di Maio - tragica retromarcia sul reddito di cittadinanza : farsa M5s - cosa non devi avere per chiederlo : Sul reddito di cittadinanza hanno scherzato. Luigi Di Maio si adegua e taglia la sua misura bandiera del M5s : i fondi ridotti da 9 a 7 miliardi non bastano per coprire la platea dei 5 milioni di ...