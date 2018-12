Astrologia di domani 20 dicembre con stelline | la Luna cambia segno | Cancro favorito

Blastingnews

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) L'oroscopo di, giovedì 202018, riapre l'appuntamento con l'puntando l'indice verso i primi sei segni zodiacali. Ansiosi di sapere in anticipo se il vostro simbolo astrale rientri tra i segni migliori del giorno? Allora, anche oggi, come sempre, a tenere con il fiato sospeso saranno le effemeridi con i relativi transiti planetari. A tal proposito in questo periodo è previsto il cambio di settore della, pronta a passare dal comparto del Toro a quello dei Gemelli. In questo caso, quindi, a meritare la prima posizione in classifica è proprio il predettodi Aria che insieme agli altrettanto fortunatie Vergine condivideranno il podio relativo ai più fortunati. Invece, parlando di periodo poco performante, per non dire negativo, le previsioni zodiacali del 20annunciano difficoltà e anche abbastanza stress per coloro appartenenti ...