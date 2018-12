Ricerca | top ten scienziati del 2018 | c' è papà delle ' gemelle Ogm'

Nvidia Titan RTX ufficiale - GPU Turing al top per Ricercatori e creatori di contenuti : Secondo Nvidia , e la logica, ci troviamo di fronte alla scheda video desktop più potente al mondo, tanto che l'ha soprannominata T-Rex . La GPU TU102 è infatti nella sua forma completa, quindi ...

Una Ricerca condotta sui topi rivela la correlazione tra cellulari e tumori : Una ricerca scientifica commissionata in USA dalla FDA (Food and Drugs Administration) e portata avanti dal National Toxicology Program, ha rivelato che le onde radio dei telefoni cellulari possono essere cancerogene. Tale affermazione, però, non leggi di più...

Volley – Revive Axopower Milano alla Ricerca di un bis in casa contro Top Volley Latina : Stasera alle ore 18 (diretta su RaiSport) i meneghini saranno in campo contro la Top Volley Latina. Due squadre diametralmente opposte a confronto Nell’anticipo della 3° giornata di campionato, i milanesi ospitano i ragazzi di coach Tubertini in una sfida che per Sbertoli e compagni potrebbe rappresentare la conferma di un importante percorso di crescita. Le due compagini sono completamente diverse tra di loro. La Revivre Axopower è la ...

Nuove tecnologie : qualità del caffè al top con la Ricerca multisensoriale : Un sistema multisensoriale hi-tech per migliorare l’aroma e il gusto del caffè grazie all’analisi delle molecole rilasciate durante il processo di torrefazione. È l’obiettivo del progetto COMETA, cofinanziato da Lazio Innova, al quale partecipano l’azienda Danesi caffè, come coordinatore, ENEA e Università Campus Bio-Medico di Roma, come partner scientifici, e l’azienda biotech Genechron, nata da uno spin-off ENEA. Questo concentrato di sensori ...

Ricerca : cellule del cervello umano nei topi per far luce sulla Sindrome di Down : Uno studio, pubblicato su ‘Science‘ e condotto dall’Imperial College di Londra, in collaborazione con un gruppo dell’Università di Cambridge, ha osservato come trapiantando le cellule cerebrali umane nel cervello di topi vivi, esse sono cresciute e si sono collegate fra loro. Ciò ha permesso al team di studiare il modo in cui le cellule del cervello umano interagiscono, in un ambiente il più naturale possibile. Il team, ...