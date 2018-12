Deputata del M5S aggredita | spunta un audio che smentisce la violenza

I dubbi sull'aggressione alla Deputata del M5S. La testimone : "Non c'è stata nessuna violenza" : L'aggressione alla deputata del Movimento 5 Stelle si tinge di giallo. Dopo la denuncia di Mara Lapia che ha dichiarato di essere stata picchiata selvaggiamente da un uomo nel parcheggio di un ...

Violenza a Nuoro contro Deputata del M5S - ieri aggressione verbale contro Laura Boldrini : A poche ore dall'aggressione verbale contro l'ex Presidente della Camera, Laura Boldrini, una nuovo episodio di Violenza colpisce il mondo della politica italiana. In questo secondo caso di parla di Violenza fisica, la cui vittima è Mara Lapia, deputata del Movimento 5 Stelle, insultata e colpita nel parcheggio di un supermarket a Nuoro, in Sardegna. La ricostruzione Da quanto si apprende, sabato scorso l'onorevole Lapia è stata vittima di un ...

Mara Lapia - Deputata del M5S - aggredita in un supermercato di Nuoro - : A renderlo noto è stato Francesco D'Uva, capogruppo pentastellato alla Camera. "È stata prima aggredita verbalmente e poi fisicamente da un uomo e ha riportato una frattura costale e varie contusioni. ...

Mara Lapia - Deputata del M5S - aggredita in un supermercato di Nuoro : Mara Lapia, deputata del M5S, aggredita in un supermercato di Nuoro A renderlo noto è stato Francesco D'Uva, capogruppo pentastellato alla Camera. “È stata prima aggredita verbalmente e poi fisicamente da un uomo e ha riportato una frattura costale e varie contusioni. In corso indagini per ricostruire l'accaduto”, ha ...

Mara Lapia - Deputata del Movimento 5 Stelle - aggredita in un supermercato : costola fratturata : La parlamentare del Movimento 5 Stelle è stata malmenata in un supermercato di Nuoro ed ha riportato fratture alle costole e contusioni sul resto del corpo.Continua a leggere

Oliviero Toscani : “Salvini? Imbecille totale. Meloni? Ritardata - brutta e volgare”. Sdegno della Deputata su Fb : “Miserabile” : “Giorgia Meloni? Poveretta, lei è una Ritardata. E’ brutta e volgare, mi dà fastidio la sua estetica. E’ proprio fastidiosa e quindi tutto ne risente, anche l’estetica”. Sono le parole pronunciate dal fotografo Oliviero Toscani nel corso de La Zanzara (Radio24), dichiarazioni che hanno fatto infuriare la presidente di Fratelli d’Italia, alla quale sono arrivati diversi attestati di solidarietà, come quello del ...

M5s - Di Battista : 'Renzi e Boschi hanno la faccia come il c...' - La replica della Deputata Pd : 'Volgare e fascista' : Se vogliamo parlare dei figli, confrontiamoci sulla politica. Se vogliamo parlare dei padri, mio padre non è stato condannato mentre il padre di Di Battista è e rimane un fascista. E si vede".

L'assurdo tweet della Deputata Pd Morani : "Lavoro anche col raffreddore" : La domanda è: che cosa si aspettava? Perché è evidente che Morani, con quel tweet, non poteva attendersi altro che le ire del mondo social, che già di per sé non perdona nulla ai politici. E che di ...

La Deputata apprende in aula dell'omicidio della figlia. Il video delle urla della donna alla Camera messicana : Una deputata messicana è stata colta da una forte crisi nervosa, in piena seduta alla Camera, dopo essere stata informata telefonicamente dell'omicidio della figlia: lo rende noto El Universal, sottolineando che, in segno di solidarietà, i parlamentari hanno interrotto i lavori in aula.Appresa la notizia, l'onorevole Carmen Medel non è riuscita a trattenere le lacrime ed è stata subito circondata dai colleghi. Secondo ...

Eletta la Ocasio Cortez - Deputata più giovane della storia Usa : Ma chi è la Cortez? Pasdaran dei millenials , la democratica, dopo gli studi in economia internazionale, ha potuto contare sull'appoggio incondizionato di Bernie Sanders . Il senatore del Vermont ha ...

Piera Aiello - da testimone di giustizia a Deputata del Movimento 5 Stelle : “Ecco la mia storia” : Piera Aiello è la prima testimone di giustizia ad entrare in Parlamento. Eletta alla Camera dei Deputati con il M5S alle elezioni politiche 2018, ha raccontato a Fanpage.it la sua storia, dall'omicidio del marito, Nicolò Atri, al suicidio della cognata Rita al rapporto con Paolo Borsellino: "Mi ero stancata di vedere le vedove camminare nel mio paese con questo fazzoletto nero in testa come segno di sottomissione".Continua a leggere

La nuova vita dell'ex Deputata Pd che ora fa la tassista a Torino : Lei che è laureata in Scienza Politiche e ha un master in biblioteconomia. 'Non avendo un lavoro a tempo indeterminato - racconta a La Repubblica - dovevo immaginare una nuova attività al contrario ...