Cagliari-Napoli | le probabili formazioni | Maran in emergenza

Gazzetta : Cagliari-Napoli - Maksimovic c’è; Malcuit e Zielinski dall’inizio? : Dubbi di formazione Cagliari-Napoli apre il tour de force natalizio, quattro gare in quindici giorni (Spal, Inter e Bologna fino a fine anno) per ripartire dopo il flop di Liverpool. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Ancelotti ha ricevuto buone notizie dall’infermeria. Maksimovic ha recuperato, così sostituirà Albiol al centro della difesa. Lo spagnolo, così come Insigne e Mertens, è tornato affaticato ...

Cagliari-Napoli : quando Nené fu vicino agli azzurri : Il Napoli di Vinicio quando le voci e le trattative di mercato possono portare ad acquisti impensati ed impensabili può succedere di tutto nella costruzione di una squadra. Nella buona e nella cattiva sorte se gli ingaggi poi si concretizzano, altrimenti le parole avranno solo riempito le pagine dei giornali e colpito la fantasia dei tifosi. Tanti anni fa, come oggi, poteva anche capitare che Luis Vinicio pensasse ad un ex campione ...

Serie A : il Napoli vola a Cagliari per restare in scia della Juventus : Il calendario della 16esima giornata di Serie A, vedrà scontrarsi il Napoli di Carlo Ancelotti e il Cagliari di Rolando Maran. Se la storia ci insegna qualcosa, non sarà una partita semplice per i sardi. Il Cagliari è stato sconfitto in tutti e 3 gli incontri disputati in casa contro i partenopei. L'ultimo match disputato alla Sardegna Arena ha visto il Napoli rifilare ben 5 gol, nello scorso campionato di calcio di Serie A, era il 26 febbraio ...

Napoli - cinque novità per Cagliari dopo il ko in Champions : La Gazzetta dello Sport ipotizza le probabili formazioni di Cagliari-Napoli . cinque cambi rispetto al match di Liverpool per il Napoli . In difesa si rivedranno Elseid Hysaj e Kevin Malcuit : fuori Raul Albiol e Mario ...

Cagliari-Napoli - arbitra Doveri; al Var c’è Mariani : La designazione ufficiale Cagliari-Napoli (calcio d’inizio domenica 16 dicembre alle ore 18) sarà arbitrata dal signor Daniele Doveri di Roma. Il fischietto 41enne ha già diretto 19 volte la squadra azzurra, e lo score è favorevole: 12 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Non ha mai arbitrato una sfida tra sardi e azzurri, ultimo precedente in questo campionato: 3-0 contro il Parma al San Paolo. Curiosità: non arbitra il Napoli in trasferta ...

Napoli - il portiere è un dilemma : Meret scalpita - titolare a Cagliari : A Cagliari giocherà Meret. A meno che non abbia altri intoppi di natura fisica, alla spalla o al braccio. Se starà bene, Meret scenderà in campo titolare domenica nella gara di campionato, perché è ...

Serie A Cagliari - Maran in emergenza contro Napoli e Lazio : Cagliari - E' arrivata la squalifica di due giornate sia per Srna che per Ceppitelli espulsi sabato sera alla Sardegna Arena contro la Roma. Ma la vera doccia gelata per il Cagliari è stato il ...

Napoli - Milik : 'Occasione finale? La dimentico in una notte. Ora pensiamo al Cagliari' : Arkadiusz Milik , attaccante del Napoli , ha parlato dopo il ko di Liverpool al microfono di Sky Sport: 'Dimenticare quell'Occasione finale? Una notte basta perché la prossima partita con il Cagliari è vicina. Il calcio è così. Si poteva fare di più, ma abbiamo tanto rispetto per il Liverpool, ...

Cagliari Napoli streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell'ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Cagliari Napoli live ecco dove vederla La sfida tra Cagliari-Napoli sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming

Un bel Cagliari non basta a fermare la Juve. Bianconeri a più sei su Inter e Napoli : La Juventus batte un buon Cagliari: 3-1.I Bianconeri sono di nuovo a +6 su Napoli e Inter. Vantaggio lampo, 42 secondi, di Dybala, pareggia Joao Pedro, poi l'autogol di Bradaric e la rete di Cuadrado ...

La Juve risponde a Napoli e Inter : 3-1 al Cagliari Classifica Nerazzuri a valanga : 5-0 Fiorentina-Roma pari : 1-1 : In vantaggio dopo pochi secondi, la squadra di Allegri viene raggiunta da Joao Pedro ma, a fine primo tempo, ripassa con un’autorete e Cuadrado. Tre Var nel primo tempo

