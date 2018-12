Boxe | Supermedi | De Carolis vince il titolo contro Lepei a Cinecittà

Boxe - Internazionale WBC Supermedi : Giovanni De Carolis vince il titolo ai punti - Dragan Lepei battuto senza discussioni a Cinecittà : Giovanni De Carolis, dopo cinque anni, torna a detenere il titolo Internazionale dei pesi Supermedi WBC. Il romano, nella maestosa cornice di Cinecittà, che per la prima volta ha aperto le sue porte al pugilato, ha superato Dragan Lepei ai punti, con decisione unanime dei tre giudici: i cartellini sono stati molto chiari, indicando i punteggi di 115-113, 115-111 e infine 115-112 in favore dell’ultimo italiano in grado di conquistare un ...

De Carolis vs Lepei Boxe - streaming video e tv : il programma completo della serata - Supermedi WBC - : Diretta De Carolis vs Lepei boxe streaming video e tv: orario, risultato live e vincitore del match di stasera, Titolo Internazionale Supermedi WBC.

Boxe - Giovanni De Carolis sfida Dragan Lepei a Cinecittà : match da cinema per l’internazionale WBC dei supermedi : Venerdì 14 dicembre davvero stellare per la Boxe italiana, è proprio il caso di dirlo perché Giovanni De Carolis e Dragan Lepei si sfideranno su un ring negli Studios di Cinecittà in Roma. I due pugili si contenderanno il titolo internazionale WBC dei pesi supermedi nel cuore pulsante del cinema italiano, negli Studios andrà in scena una kermesse di pugilato organizzata dalla Buccioni Boxing Team e Artmediamix. Il main event, preceduto da cinque ...

Boxe - International WBC Supermedi/ Giovanni De Carolis 'Incontro difficile con Dragan Lepei. Tattica? Dico...' : Pugilato, International WBC Supermedi, sarà l'affascinante scenario del Teatro di "Cinecittà Studios". Abbiamo sentito proprio De Carolis.