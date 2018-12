Supernatural 14X09: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

cubemagazine

: RT @POPCORNTVit: Ecco le anticipazioni della puntata di Supernatural del 13 dicembre, The Spear - WENDYM215 : RT @POPCORNTVit: Ecco le anticipazioni della puntata di Supernatural del 13 dicembre, The Spear - jwinchester57 : RT @POPCORNTVit: Ecco le anticipazioni della puntata di Supernatural del 13 dicembre, The Spear - jwinchester57 : RT @cinefilosit: #Supernatural 14x09: promo e trama dall'episodio -

(Di giovedì 13 dicembre 2018)The Spear va in onda sulla The CW americana giovedì 13 dicembre 2018. Torna così la serie tv su angeli, demoni e sovrannaturale con Jensen Ackles e Jared Padalecki. Di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. TUTTO SU #Il nono episodio della quattordicesima stagione disi intitola The Spear, che tradotto significa letteralmente “la lancia”. Si tratta del mid season finale prima della pausa invernale che come ogni anno si prende la serie tv. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune. Sam e Dean chiedono aiuto a Garth per raccogliere informazioni sui piani di Michael. I fratelli si trovano in difficoltà con le armi per combattere l’Arcangelo, ma questa si rivela ...