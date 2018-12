Estrema destra | chiusa la sede di Casapound a Bari | 35 indagati per aggressione e

Perché l’Estrema destra vincente in Spagna è una notizia per l’Europa intera : Uomo con una t-shirt di Franco a un ritrovo di sostenitori di Vox, Barcellona. (Foto: PAU BARRENA/AFP/Getty Images) Anche la Spagna ha un’estrema destra e tra qualche giorno farà il suo ingresso nel Parlamento regionale dell’Andalusia: il suo interprete si chiama Vox, ed è un piccolo partito fondato da delusi del Partito popolare. Il paese governato dal socialista Pedro Sanchez fino a questo momento era rimasto immune all’onda nera che negli ...

Andalusia - l’Estrema destra scuote la Spagna. Ma Vox ha molte contraddizioni : La prima leader europea a far sentire la sua voce per il successo dell’estrema destra nelle elezioni in Andalusia è stata Marine Le Pen. È bastato un tweet di soddisfazione per esprimere la vicinanza tra il Fronte nazionale francese e Vox, movimento guidato da Santiago Abascal che si inserisce nel solco della destra identitaria e protezionista affermatasi all’altro capo del mondo. Abbiamo avvicinato Miguel Mora, direttore della ...

L’Estrema destra europea non ha avversari convincenti : In Andalusia un partito di estrema destra, Vox, è entrato nel parlamento regionale con l’11 per cento dei voti. È la prima volta dalla fine del franchismo. Leggi

Lo schiaffo andaluso. Ora la Spagna teme il contagio dell'Estrema destra : Dopo tanto tempo passato a credersi immune dalla minaccia dell'estrema destra, l'Andalusia - la comunità socialista per eccellenza - ha ricevuto uno schiaffo in piena faccia. Non siamo invulnerabili: siamo già stati contagiati. Con un'aggravante: il virus si è diffuso con una rapidità insolita.Non potremo più guardare dall'alto in basso Francia, Polonia, Ungheria, Stati Uniti, Germania o Regno Unito. La Spagna ...

Spagna : in Andalusia torna l'Estrema destra : Il partito Vox di Santiago Abascal conquista 12 seggi alle elezioni regionali. Sconfitta per il primo ministro Sanchez. Il Psoe si conferma prima forza politica, ma perde 22 deputati -

Spagna - voto choc in Andalusia : crollano i socialisti - vola l'Estrema destra : Svolta storica in Andalusia: dopo 36 anni di ininterrotto governo dei socialisti, la sinistra perde la maggioranza, mentre l'estrema destra entra per la prima volta nel parlamento regionale. Questo il ...

Il sorprendente risultato dell’Estrema destra in Andalusia : Vox, partito nazionalista e anti-immigrazione, è entrato per la prima volta in un Parlamento spagnolo, e potrebbe far parte della nuova giunta andalusa

Voto choc in Andalusia : debacle socialista - vola l'Estrema destra. Sanchez sotto tiro - i Popolari chiedono elezioni : Sconfitta per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez nelle elezioni regionali in Andalusia, primo test da quando il leader socialista ha assunto la guida del governo. Per la prima volta il partito di destra Vox ha conquistato seggi nell'assemblea regionale, eleggendo 12 deputati. Secondo risultati ancora parziali, con l'82,84% delle schede scrutinate, il Partito socialista (Psoe) si è confermato prima forza politica della regione con 33 ...

Andalusia - crollo dei socialisti del premier Pedro Sanchez. Vola l’Estrema destra di Vox : Per i media spagnoli è una svolta storica. L’estrema destra “Vox” è infatti la grande sorpresa della tornata elettorale di ieri in Andalusia ed entra per la prima volta nel parlamento regionale e guadagna – in una terra governata dai socialisti ininterrottamente da 36 anni – 12 seggi. La formazione di estrema destra del leader Santiago Abascal, al suo debutto, prende il 10,96% dei voti. Un obiettivo che lo stesso ...

Cosa è Vox - il partito di Estrema destra in Spagna - Sky TG24 - : Populista, anti immigrazione, contrario a separatismi e autonomie locali: il movimento guidato da Santiago Abascal con l'exploit alle elezioni regionali in Andalusia diventa la prima formazione di ...

Andalusia al voto : 'vincono' i Socialisti - l'Estrema destra entra in Parlamento : Il Partito socialista , PSOE, si conferma prima forza politica in regione, pur perdendo la maggioranza, successo per il Partito di destra

Andalusia - Estrema destra per la prima volta in Parlamento regionale - : Il partito Vox supera il 10% dei voti e conquista 12 seggi in una regione tradizionalmente "rossa". Dalla fine del franchismo non era mai successo che una formazione dell'ultradestra sedesse tra i ...

Alle elezioni in Andalusia è andata molto bene l’Estrema destra : Il partito di estrema destra spagnolo Vox ha ottenuto 12 seggi Alle elezioni che si sono tenute domenica in Andalusia, superando le previsioni dei sondaggi che gli attribuivano un massimo di 5 seggi nel Parlamento locale. Il Partito Socialista Operaio