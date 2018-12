Bari - Guerra tra clan | 13 arresti

Bari : 13 arresti per la guerra tra clan : Il gip del Tribunale di Bari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone (già colpite il 5 dicembre da fermo di indiziato delitto) eseguito dal Comando provinciale dei carabinieri di Bari. Nei confronti di un altro dei destinatari del fermo, pur riconoscendo la sussistenza del quadro indiziario, il gip non ha disposto alcuna misura per carenza di esigenze cautelari. I 14 fermi erano stati emessi dalla ...