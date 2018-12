Usa | professoressa taglia con la forza i capelli a uno studente | arrestata

Blastingnews

: Professoressa fa sesso con studenti minorenni nello sgabuzzino di un ristorante: condannata - markgrika : Professoressa fa sesso con studenti minorenni nello sgabuzzino di un ristorante: condannata - tpi : Professoressa fa sesso con studenti minorenni nello sgabuzzino di un ristorante: condannata -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Un assurdo fatto di cronaca si è verificato mercoledì scorso a Visalia, in California, presso la Preparatory High School. Unodel plesso universitario è stato infatti costretto dalla sua insegnante, Margaret Giszinger, a subire il taglioto dei. La docente ha agito in preda alla follia, facendo sedere lo, e cominciandogli are icon violenza. Il fatto è stato riportato dalla testata giornalistica locale Visalia Times-Delta. Mentre agiva sul ragazzo, lo si vede anche dal video ripreso dai compagni di classe dell' alunno, la donna cantava a squarciagola la canzone "Star Spangled Banner", testo composto da John Stafford Smith per il XXV SuperBowl, la finale statunitense di Football Americano. La vicenda ha destato scalpore sia nella cittadina che nella stessa scuola frequentata dal ragazzo.La gente non riesce a trovare spiegazioni per ...