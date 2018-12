meteoweb.eu

: Olimpiadi Nazionali di Astronomia: pubblicati i risultati delle preselezioni - Barcellonameteo : Olimpiadi Nazionali di Astronomia: pubblicati i risultati delle preselezioni - PlanetarioRC : Olimpiadi Nazionali di Astronomia: pubblicati i risultati delle preselezioni - Calabria Post - ilmetropolitan : #Olimpiadi Nazionali di #Astronomia: #pubblicati i #risultati delle #preselezioni -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Il 4 dicembre si è disputata, in tutta Italia, la fase di preselezioneItaliane di2018.I mediahanno dato ampio risalto al numero dei partecipanti, 8390, mettendo in evidenza l’eccezionale partecipazione degli istituti e dei giovani calabresi: 3235, pari a quasi il 39% dei partecipanti, di questi 1645 sono giovani studentesse. Il risultato è certamente il segno tangibile dell’impegno profuso in questi anni dal Planetario Pythagoras ma, soprattutto, testimonia una scuola ed un corpo docente attento a quelle attività didattiche che contribuiscono all’arricchimento culturale dei ragazzi. Il Planetario dal 2011 è stato designato dal Comitato Nazionale come decimo polo l’organizzazione. Si stima che circa 380 tra questi troveranno, come regalo di Natale sotto l’albero, l’ammissione alla seconda fase...