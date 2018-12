Gilet gialli | scontri a Marsiglia studenti-polizia

Francia - dopo i Gilet gialli - gli studenti : scontri a Marsiglia e a Nizza. Parigi si prepara al sabato nero : Francia sull'orlo di una vera insurrezione. Non è bastata la retromarcia di Macron e del governo Philippe sull'aumento dei carburanti: l'onda di protesta non accenna a fermarsi a dimostrazione che c'è ...

Gilet gialli - scontri studenti-polizia a Nizza e Marsiglia. Sabato cortei a Parigi - pronti 65mila poliziotti. Ministra : “State a casa” : “Ci sono motivi di temere grandi violenze” Sabato a Parigi . Si moltiplicano gli appelli dei Gilet gialli a manifestare nella capitale e in tutta la Francia e si fanno sempre più altisonanti le dichiarazioni dei promotori. Nel faccia a faccia di ieri sera su Bfm-Tv con due ministri, François De Rugis e Marlène Schiappa, uno degli iniziatori dei Gilet jaunes, Eric Drouet, non ha esitato a dire che “se riusciamo ad arrivare ...

La Francia adesso ha paura - i Gilet gialli adesso vogliono entrare dentro l’Eliseo : Francia , il governo francese adesso teme i Gilet Gialli , i manifestanti hanno dimostrato di non aver paura di nulla e probabilmente adesso vogliono entrare dentro l’Eliseo (ANSA) – PARIGI, 6 DIC – “Ci sono motivi di temere grandi violenze” sabato a Parigi: è quanto affermano fonti dell’Eliseo citate dai media francesi, mentre si moltiplicano gli appelli dei Gilet Gialli a manifestare nella capitale e in tutta ...

Macron giù nell'abisso : i Gilet gialli affondano la popolarità del presidente. E la protesta non si ferma : Profondo rosso per Emmanuel Macron. Il presidente della Francia perde cinque punti di popolarità in un mese, crollando ad appena il 21% di consenso, il livello più basso dalla suo arrivo all'Eliseo nel maggio 2017: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto Kantar-Sofres-One Point per Le Figaro Magazine in piena crisi dei gilet-gialli.Il Partito socialista, la France Insoumise e il Partito comunista francese ...