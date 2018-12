Silvia Costanza Romano | cadono tutte le certezze sulla sua sorte | si prega per lei

Silvia Costanza Romano potrebbe essere liberata nelle prossime ore : Arrivano buone notizie dal Kenya. La Polizia del Paese africano comunica che “si sta avvicinando” alla cattura dei rapitori della

Kenya - attacco a Chakama : viene rapita Silvia Costanza Romano : Sulla costa del Kenya, a Chakama, nella contea di Kilifi, il 20 Novembre 2018, alle ore 20, uomini armati hanno attaccato le abitazioni dove alloggiavano i volontari dell'organizzazione "Africa Milele Onlus", con sede a Fano, nelle Marche. Nell'attacco sono rimaste ferite 5 persone, tra le quali un bambino di 12 anni in modo grave; una ragazza italiana è stata rapita, senza un apparente motivo, dal gruppo armato, di origini ancora ...

Kenya - agguato in un villaggio : chi è Silvia Costanza Romano - la ragazza milanese rapita in un villaggio L'amico : «L'avevo sconsigliata» : Ha 23 anni ed è una volontaria della ong italiana Africa Milele. In precedenza ha partecipato ai progetti per Orphans’s Dreams, ong italiana nata nel 2017 che ha dato vita a un orfanotrofio nel villaggio di Likoni, in Kenya

Rapita Silvia Costanza Romano - l'amico cooperante : «L'avevo sconsigliata di andare lì» : «Quando un mese fa è tornata in Kenya, Silvia mi è venuta a trovare e le ho detto di non andare a Chakama, perché non è un posto sicuro, ma lei mi ha risposto che lì erano tutti suoi amici»: così ...

Kenya - agguato in un villaggio : chi è Silvia Costanza Romano - la ragazza milanese rapita in un villaggio L'amico : «L'avevo sconsigliata» : Silvia Costanza Romano ha 23 anni, milanese, laureata in febbraio come mediatrice linguistica, istruttrice di ginnastica artistica e acrobatica alla Pro Patria, zona Lambrate, da molti anni e dall'...

Tenetevela - se l'è cercata : odio social su Silvia Costanza Romano rapita in Kenya : Mentre sale la tensione per il rapimento di Silvia Costanza Romano, cooperante della Onlus Africa Milele, rapita ieri sera in Kenya, sui social sono moltissimi i commenti beceri e offensivi nei confronti della 23enne milanese sequestrata da un commando di uomini armati a Chakama, nella contea di Kilifi, a circa 70 chilometri da Malindi. Post carichi di un odio immotivato, come quelli riportati sul sito dell'AdnKronos. --"Spero che quei ...

Cosa sappiamo di Silvia Costanza Romano - la volontaria rapita in Kenya : Si chiama Silvia Costanza Romano, è milanese e ha 23 anni. E' andata in Africa per aiutare. Solo questo: dare una mano. Come la volontaria dell'associazione Africa Milele Onlus , una piccola ...

Milano. Silvia Costanza Romano rapita a Chakama : rapita nel corso di un attacco armato in un magazzino sulla costa del Kenya a 80 chilometri da Malindi. La

