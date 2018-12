Uefa | Var in Champions dagli ottavi di finale

Uefa - adesso è ufficiale : la Var sbarca in Champions dagli ottavi : L'attesa forse è stata più lunga del necessario, ma adesso è finalmente ufficiale: la Var sarà introdotta nell'edizione della Champions League in corso a partire dagli ottavi di finale . L'Esecutivo ...

L'Uefa è pronta a dare l'ok definitivo all'utilizzo del Var in Champions League già a partire dalla stagione in corso.

In occasione dell'amichevole tra Italia e Stati Uniti in programma martedì 20 novembre la UEFA sperimenterà l'utilizzo del VAR

Possibile svolta La Gazzetta dello Sport riprende la Bbc e anticipa la possibile svolta Uefa in materia di Var. Il supporto tecnologico agli arbitri potrebbe essere introdotto già quest'anno in Champions League, a partire dalla fase ad eliminazione diretta. In questo modo, ci sarebbe un anticipo di qualche mese rispetto alle intenzioni originarie della Fifa, che avrebbe voluto implementare lo strumento a partire dalla prossima stagione.

ROMA, 7 NOV - "Abbiamo già detto che la Var al Mondiale è stato un successo. Ovviamente non è perfetta ma offre un 95% di perfezione, oltre ad il calcio e arbitri": a promuovere la 'moviola in

È arrivato infatti l'ok definitivo per l'utilizzo del Var anche nelle competizioni europee a partire però dalla stagione 2019/20.

Alla fine, i burocrati delL'Uefa hanno ceduto al Var, che farà il suo solenne ingresso in Champions League. Non da quest'anno, però, ma dagli spareggi della prossima edizione (agosto 2019). Ha vinto la linea del presidente del calcio europeo, lo sloveno Aleksander Ceferin, che chiedeva pazienza

La federazione europea di calcio ha ufficializzato con un tweet l'adozione del sistema di video assistant referees dalla prossima stagione. Verrà poi esteso alla Supercoppa 2019 e agli Europei 2020