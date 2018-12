Milano | cani intossicati per droga al parco Ciacci Polizia locale | “Problema esiste

Milano - cani al parco mangiano la droga nascosta dai pusher. Veterinari : “Capita spesso”. I padroni : “Pochi controlli” : “Paco stava correndo libero nel parco, quando si è intrufolato in un cespuglio e ha mangiato qualcosa di strano. Poche ore dopo eravamo al pronto soccorso Veterinario perché il cane era sotto effetto di droghe”. A raccontarlo è Manuela, padrona di un Golden retriever di 7 anni con cui va spesso a parco Sempione, in pieno centro a Milano. Qui gli spacciatori, per evitare di essere sorpresi in possesso di stupefacenti, nascondono la droga nei ...

Milano - cani intossicati dopo aver ingerito droga al parco Sempione : “Ormai è normalità. Al nostro è successo 3 volte” : “Sta diventando la normalità. Al mio cane è successo tre volte. In due casi siamo riusciti a curarlo a casa, mentre una volta l’abbiamo portato al pronto soccorso per animali”. Al parco Sempione, a Milano, sono numerosi gli episodi d’intossicazione da parte di cani che hanno ingerito sostanze stupefacenti nascoste tra i cespugli dagli spacciatori (leggi l’articolo). “Il poliziotto dell’unità cinofila, ...

Banda di rapinatori nordafricani semina terrore a Milano : Nella notte tra sabato e domenica sono state commesse tre rapine ai danni di tre ragazzi da parte di una Banda di nord africani che dovrebbero avere tra i 17 e i 25 anniSono tutti ragazzini i componenti della Banda che sabato ha seminato il terrore a Milano, in zona Morivione. Infatti, stando a quanto raccontato dai testimoni, il gruppetto sceglieva a caso le proprie vittime. L'importante è che avessero più o meno la loro età. Il primo colpo, si ...

Milano : controlli con cani antidroga in zona Forze Armate : Milano, 22 nov. (AdnKronos) - controlli contro lo spaccio a 'cielo aperto' a Milano. Gli uomini del commissariato hanno organizzato, martedì pomeriggio, un controllo in larga scala dei condomini Aler tra le vie Creta e Beltrami, in zona Forze Armate. All’intervento hanno partecipato, tra gli altri,

Milano - rissa violenta fra 4 sudamericani fuori di una discoteca : le immagini : La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 4 sudamericani responsabili di tentato omicidio ai danni di un minore e rissa aggravata. L'episodio è avvenuto ...

Milano. Passeggiata a sei zampe : cani più educati e proprietari più consapevoli : Saranno cani più educati e proprietari più consapevoli con la Passeggiata a ‘sei zampe’ del Municipio 4 a Milano in

Milano - tre nordafricani accoltellano un italiano in una stazione : Un tossicodipendente forse romano è stato aggredito sui binari della stazione di Quarto Oggiario intorno alle sette e trenta di ieri sera e ora si trova in gravi condizioni al NiguardaNon si fermano le violenze sulle linee ferroviarie milanese, dopo le molestie sessuali subite dalle due fotografe ora è il turno di un 40enne che viene accoltellato in stazione. È stato aggredito e accoltellato da due nordafricani, ancora da spiegare il movente. ...

Accoltellato sul treno - gravissimo quarantenne a Milano : 'Sono stati tre nordafricani' : Aggressione alla stazione di Quarto Oggiario a Milano. Un uomo di 40 anni è stato Accoltellato all'interno della stazione in via Amoretti. L'italiano è stato ferito all'addome da un fendente ed è ...

Beppe Sala incontra gli africani di Milano : "Non esistono migranti di serie B" : Il sindaco, criticato nei giorni scorsi per presunte frasi sulla "diversità" di chi viene dal Continente nero, ha risposto con un incontro a Palazzo Marino

Accadde oggi : nel 1944 gli americani bombardano Milano - 614 morti di cui 184 bambini : Il 20 ottobre 1944 gli aerei americani bombardarono Milano, prendendo di mira gli stabilimenti dell’Alfa Romeo e della Breda. Erano le 11:30 quando i quartieri di Gorla e Precotto si videro arrivare addosso oltre 80 tonnellate di esplosivo. Fu una strage: 614 morti, tra cui 184 bambini che frequentavano la scuola elementare “Francesco Crispi“, quasi rasa al suolo. L’episodio passò alla storia come “strage di ...

Milano - 14enne drogata e violentata : arrestato meccanico/ Deve scontare condanna a 14 anni e 9 mesi : Un uomo di 46 anni abusava sessualmente di una ragazzina di 14 anni offrendole droga, che poi spacciava nella zona di Milano dove lavorava oltre a ricettare macchine rubate(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:23:00 GMT)

Milano - drogava minorenne per violentarla : in manette un meccanico di 46 anni : L'uomo gestiva un piccolo giro di spacci: condannato anche per ricettazione per il ritrovamento in officina di parti di auto rubate

Milano. Area Cani : al parco Formentano arriva quella per animali di piccola taglia : “Da oggi è attiva un’Area Cani solo per animali di piccola taglia. In questa maniera andiamo incontro alle esigenze dei

Milano - va a fuoco un gattile : morti 80 mici - in salvo i cani : E' di ottanta gatti morti il bilancio dell'incendio scoppiato questa notte nel gattile "Dimensione Animale" a Rho. Le fiamme, divampate all'alba, sarebbero scaturite da un cortocircuito. La struttura ...