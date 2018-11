Milan-Dudelange | Borini | ' Bravi a ribaltarla Io do sempre il massimo'

Milan - Gattuso post Dudelange : 'Buon approccio - poi un po' di paura. Higuain e Cutrone...' : Milan, Gattuso post Dudelange: 'Buon approccio, poi un po' di paura. Higuain e Cutrone ' Gattuso post Milan Dudelange Gennaro Gattuso , tecnico del Milan ha commentato ai microfoni Sky Sport la vittoria di Europa League per 5-2 contro il Dudelange . Le sue parole: ' Avevo detto non sarebbe stato facile, dopo l'1-1 abbiamo avuto un po' di paura. Avevamo approcciato bene, il ...

Europa League - Milan-Dudelange 5-2 : I rossoneri rischiano il disastro - poi dilagano : MILANO - Il 5-2 del Milan al Dudelange è alquanto ingannevole. La vittoria, frutto della doppietta del solito goleador di coppa Cutrone, di un quarto d'ora di accensione di Çalhanoglu e dell'...

Il Milan ha battuto 5-2 il Dudelange in Europa League : Il Milan ha battuto 5-2 il Dudelange nella partita di questa sera dei gironi di Europa League. Grazie alla vittoria il Milan si è portato al secondo posto nel girone F con 10 punti, uno in meno del Real Betis