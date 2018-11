Milan | Gattuso non ha scelta | difesa a tre

Lazio-Milan - le probabili formazioni : Gattuso in emergenza : Dopo la lunga astinenza dovuta agli impegni delle nazionali riparte la Serie A e riparte con un cartellone decisamente importante, in programma sfide di assoluto valore come il Derby della Lanterna Genoa-Sampdoria e la sfida Champions Lazio-Milan. Gattuso è reduce dal ko di San Siro contro la capolista Juventus e soprattutto ha dovuto subire in […] L'articolo Lazio-Milan, le probabili formazioni: Gattuso in emergenza proviene da Serie A ...

Milan - Gennaro Gattuso disperato : gli undici infortunati - ecco la formazione-tipo : La risposta a chi, ancora, si chiede il perché di club composte da almeno 25 giocatori è semplice e formata da cinque sole lettere: Milan. Squadra che in questo momento è la versione calcistica di un ...

Lazio-Milan - Gattuso ha fatto le sue scelte tra mille difficoltà : ecco l’11 scelto per l’assalto al 4° posto : Gennaro Gattuso conosce bene l’importanza della gara di domenica tra la Lazio ed il suo Milan alle prese con una serie incredibile di infortuni Gennaro Gattuso dovrà fare i miracoli per schierare un 11 competitivo nella gara di domenica pomeriggio contro la Lazio. Il suo Milan è alle prese con una serie di gravi infortuni che sta condizionando inevitabilmente la stagione rossonera, ma il tecnico chiede di guardare avanti con fiducia ...

Milan - Gattuso spera di recuperare due giocatori per la Lazio : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, il Milan farà di tutto per recuperare Calhanoglu e Calabria in vista della sfida di domenica contro la Lazio.

Milan in emergenza - Gattuso pensa alla difesa a tre : la società a caccia di rinforzi : Il Milan non sta attraversando un bel periodo per quanto riguarda la condizione fisica dei propri giocatori, con una serie di infortuni che negli ultimi tempi si sono abbattuti su diversi elementi della rosa. I problemi per Gattuso arrivano soprattutto dal reparto difensivo dove, dopo gli stop forzati per Conti (che potrebbe rientrare contro la Lazio), Caldara, Musacchio e Alessio Romagnoli, l'unico centrale attualmente a disposizione è il ...

Milan - Gattuso pensa al 3-5-2 contro la Lazio : Stefano Cantalupi, nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, analizza le possibili soluzioni tattiche per i rossoneri in vista della sfida con la squadra di Simone Inzaghi. Cristian ...

Milan decimato dagli infortuni : adesso Gattuso cosa s’inventa? Spunta un’ipotesi “folle” : Milan in seria difficoltà per quanto concerne la fase difensiva, gli infortuni non stanno dando tregua a mister Gattuso Il Milan deve fare i conti con una “moria” generale che condizionerà le prossime importanti gare rossonere. La squadra di Gattuso giocherà infatti nel prossimo weekend di domenica in casa della Lazio, uno scontro per la Champions League che i Milanisti non vogliono fallire, sopratutto dopo la sconfitta ...

Milan - Bakayoko sicuro : “Conte e Gattuso sono piuttosto simili. I fischi? Non fanno piacere - ma li capisco” : Il centrocampista del Milan ha parlato della sue esperienza al Milan, facendo un paragone tra Gattuso e Conte, avuto nella sua esperienza al Chelsea Un inizio difficoltoso, seguito poi da un lento miglioramento che gli ha permesso di conquistarsi un ruolo da titolare nel cuore del centrocampo. Spada/LaPresse Tiemoué Bakayoko ha convinto Gattuso, riuscendo a ritagliarsi il proprio spazio dopo la tanta panchina subita nelle prime gare di ...

Milan - Bonaventura si dovrà operare : che mazzata per Gattuso : Jack si è arreso dopo il derby. Troppo forte il dolore al ginocchio sinistro. Negli ultimi venti giorni giocatore e staff medico si sono concentrati su una terapia di tipo conservativo: attraverso il ...

Suso : 'Al Milan mi sento importante. Gattuso? Perfetto per noi' : Se mi cerca il Real? Non lo so, ma sarebbe un orgoglio visto che è uno dei club migliori al mondo. Vorrebbe dire che sto facendo bene'. In chiusura Suso ha parlato della convocazione ormai fissa con ...