Ue boccia manovra Italia : verso procedura per debito eccessivo. Moscovici : dialogo indispensabile : La Commissione europea ha bocciato la manovra dell'Italia perché non rispetta la regola di riduzione del debito. In sostanza, l'Italia sta violando le regole del patto di...

Ue boccia manovra - è ufficiale : tra Roma e Bruxelles si apre una crisi senza precedenti : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono stati di parola e probabilmente continueranno ad esserlo. Non si sono fermati dinnanzi al veto dell'europa sulla manovra finanziaria, hanno ricevuto un primo avvertimento, non lo hanno ascoltato e adesso hanno ricevuto la conferma ufficiale che a Bruxelles non approveranno le strategie economiche dell'Italia. Il documento programmatico del bilancio del governo italiano è stato rigettato dalla Commissione ...

Manovra bocciata dalla Commissione Ue : "Procedura di infrazione entro fine anno" | Salvini : attendo la lettera di Babbo Natale : La Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata"

Manovra bocciata Ue - Salvini : "Aspetto la lettera di Babbo Natale" - Sky TG24 - : Anche dopo il giudizio negativo di Bruxelles il governo rimane convinto della validità dell'impianto della Manovra: "Sono grafomani, all'Europa chiedo rispetto" dice il vicepremier che però assicura: "...

Ue boccia la manovra dell'Italia : giustificata la procedura d'infrazione sul debito : La Commissione Ue ha bocciato il documento programmatico di bilancio 2019 presentato dal nostro Paese. Ormai, da quasi due mesi, la decisione era nell'aria, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Da Bruxelles hanno stilato anche un preoccupante report sull'evoluzione del debito pubblico italiano. Inoltre, sarebbe prevista anche l'apertura di una procedura di infrazione per l'alto debito nei confronti dell'Italia. La Ue aveva infatti richiesto ...

Ue boccia la manovra e chiede subito procedura su eccesso deficit : Roma, 21 nov., askanews, - bocciatura con immediate conseguenze negative dalla Commissione europea sulla manovra di Bilancio dell'Italia. 'Dopo aver valutato il documento programmatico di bilancio ...

Conte : Ue boccia manovra? Sabato inizia confronto con Juncker : Roma, 21 nov., askanews, - Dietro la bocciatura, attesa, si tessono i fili del dialogo tra Roma e Bruxelles. 'Sabato sera sono a cena con il presidente Juncker. inizia il confronto sulla manovra e ...

La Ue boccia la manovra italiana «Procedura di infrazione giustificata» Cosa può succedere ora|Rischio sanzioni : Il premier Conte: «Il governo è convinto della validità dell’impianto della manovra: ci confronteremo con Juncker sabato sera». Salvini: «Mi aspettavo anche la lettera di Babbo Natale». I Cinquestelle: «Non arretriamo». Preoccupato il presidente del parlamento europeo Tajani

Ue boccia la manovra dell'Italia : verso procedura per debito eccessivo. Moscovici : dialogo indispensabile : La Commissione europea ha bocciato la manovra dell'Italia perché non rispetta la regola di riduzione del debito. In sostanza, l'Italia sta violando le regole del patto di...

Ue boccia la manovra dell'Italia : verso procedura per debito eccessivo. : La Commissione europea ha bocciato la manovra dell'Italia perché non rispetta la regola di riduzione del debito. In sostanza, l'Italia sta violando le regole del patto di stabilità. Si tratta del primo atto verso l'apertura di una procedura per deficit eccessivo. La manovra italiana vede un «non rispetto particolarmente grave» delle regole di bilancio, in particolare della raccomandazione dell'Ecofin dello scorso 13 luglio. È quanto rileva la ...

Manovra - Ue boccia l'italia : ultime notizie in diretta | Sky TG24 | : Confermata la decisione attesa da qualche giorno. Respinto il documento programmatico di bilancio del governo per il 2019. Violazione delle regole ritenuta "particolarmente grave": giustificata la ...

L'Europa boccia la manovra : Siamo convinti della solidità del nostro impianto di politica economica e quindi sarò ben disponibile a valutare con lui i passaggi successivi. Siamo tutti concentrati a realizzare le riforme che ...

Bruxelles boccia la manovra - ma il governo non vuole cambiarla. Pd attacca : “Irresponsabili” : La bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione europea ha scatenato un vero e proprio vespaio di polemiche. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato che a breve incontrerà il presidente Juncker per spiegare nel dettaglio la manovra, ma il governo non sembra affatto disposto a cambiarla. Il Pd attacca: "governo di irresponsabili".Continua a leggere

Ue boccia manovra italiana - verso procedura infrazione : La Commissione europea boccia la manovra italiana. Definitivamente rigettato il documento programmatico di bilancio del governo per il 2019. “Violazione particolarmente grave” La manovra italiana vede un “non rispetto particolarmente grave” delle regole di bilancio, in particolare della raccomandazione dell’Ecofin dello scorso 13 luglio. E’ quanto rileva la Commissione Ue nella valutazione adottata oggi. ...