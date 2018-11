Mattino 5 | la Marchesa fa un errore | Federica Panicucci interviene

lanostratv

: RT @TheFolloWerTv: L'Espressione della D'Urso quando la Marchesa cita 'MATTINO CINQUE' #DomenicaLive - gnlc__ : RT @TheFolloWerTv: L'Espressione della D'Urso quando la Marchesa cita 'MATTINO CINQUE' #DomenicaLive - TheFolloWerTv : L'Espressione della D'Urso quando la Marchesa cita 'MATTINO CINQUE' #DomenicaLive -

(Di mercoledì 21 novembre 2018)ammonisce laDaniela Del Secco D’Aragona Uno show in piena regola oggi a5. LaDaniela Del Secco D’Aragona è stata l’ospite di oggi aCinque. L’ex gieffina è entrata nello studio diin pompa magna, accompagnata da due guardie del corpo. Congedati i bodyguards, Daniela Del Secco ha poi risposto alle domande della padrona di casa, parlando proprio del polverone sollevato sulle sue origini nobiliari. Laha ammesso che gli attacchi mediatici hanno colpito duramente anche la sua famiglia. In lacrime a5 la giornalista ha ammesso di non darsi pace per la sofferenza che la situazione ha arrecato alla figlia Ludovica. Due dei suoi familiari sarebbero andati addirittura in ospedale per fibrillazione a causa degli attacchi ricevuti da Daniela durante la sua permanenza al Grande ...