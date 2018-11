Batterio Chimera | il Salus Hospital fa chiarezza

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) In riferimento ai pazienti operati pressofra il 2011 e il giugno 2015 e segnalati in seguito alla presunta contrazione del Mycobacterium chimaera, su circa 2mila interventi cardiochirurgici eseguiti presso la struttura di Reggio Emilia, si evidenzia che attualmente sono stati presi in considerazione solo due casi. I pazienti cardiochirurgici coinvolti nell’indagine erano affetti da polipatologie e al momento non risultano ulteriori comunicazioni di casi accertati. È opportuno rendere noto che all’epoca dei fatti, l’esistenza e la probabilità di esposizione al micotramite l’utilizzo di questi macchinari non poteva essere conosciuta in quanto la conoscenza di tale problematica è avvenuta per il mondo medico italiano successivamente ai fatti citati. I macchinari in questione sono prodotti dall’azienda Stockert di Friburgo, Germania. La manutenzione delle due ...