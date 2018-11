Banche : Doris (Mediolanum) - quest'anno +26 per cento erogazione denaro : Palermo, 21 nov. (AdnKronos) - "Non c'è stato anno in cui non abbiamo aumentato l'erogazione di mutui, anche negli anni più difficili. E anche quest'anno stiamo erogando il 26 per cento in più di denaro rispetto all'anno scorso. Noi siamo una mosca bianca nel panorama, ma l'economia italiana non dip