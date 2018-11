Cina | stop all' import di plastica 111 mln di tonnellate da collocare

Maltempo - Salvini a TerraCina : “Stop tasse per le popolazioni colpite” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini si è recato oggi a Terracina per visitare le zone colpite dalla tromba d’aria che lunedì scorso si è abbattuta sulla città pontina causando ingenti danni. Il ministro ha visitato la cittadina pontina sincerandosi dei danni provocati dalla tromba d’aria che l’ha colpita lunedì scorso. La passeggiata di Salvini – accompagnato da forze dell’ordine, vigili del fuoco e ...

MediCina - rettore Sapienza : no drastico stop a numero chiuso : "Sull'ampliamento del numero di accessi alle facoltà di Medicina siamo pronti a discutere, ma siamo assolutamente contrari alle soluzioni drastiche. Sull'eliminazione dei test di ingresso abbiamo grosse perplessità, perchè per formare un medico servono, laboratori, aule, docenti e dobbiamo garantire agli studenti una formazione adeguata". Lo ha dichiarato all'Agi, Eugenio Gaudio, rettore ...

No TAP - decisione sul gasdotto viCina. Lezzi : 'Uno stop avrebbe costi troppo alti' - : L'esecutivo è vicino a una decisione sulla sorte del gasdotto. Appare comunque improbabile che si vadano a fermare i lavori per via dei costi elevati che ciò comporterebbe. Ieri, 15 ottobre, l'...

Donatore infetto - Aifa ordina lo stop di diversi lotti di mediCinali Plasmaderivati : A seguito della segnalazione di un Donatore per il quale è stata sospettata una “forma probabile di malattia di Creutzfeldt-Jakob", l’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto in via precauzionale il divieto di utilizzo di una serie di lotti di farmaci Plasmaderivati prodotti dalla ditta Kedrion SpA.Continua a leggere

MediCina - rivoluzione Grillo : «Stop al numero chiuso - selezione dopo il primo anno» : Per tamponare la carenza di medici nei pronto soccorso (documentata nell'inchiesta di ieri del Mattino), il ministro della Salute Giulia Grillo pensa a una misura di urgenza per consentire ai...

