Stipendi scuola ultime notizie | ministro Bussetti vuole ‘restituire vita ai docenti’

Marco Bussetti : "Gli Stipendi della scuola aumenteranno dell'1 - 9%. Assumeremo 1000 ricercatori" : Nella manovra saranno stanziati fondi per aumentare gli stipendi dei lavoratori della scuola. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, che ha parlato di "importanti risorse aggiuntive, più di 1,7 miliardi all'anno, per consentire da subito una ripresa della contrattazione e un nuovo adeguamento degli stipendi, che la relazione tecnica stima in un aumento superiore all'1,9%". Il titolare del Miur, in audizione alla ...

Stipendi PA - retribuzione scuola in calo e più bassa tra statali : i dati dell’Aran : Gli ultimi dati dell’Aran sugli Stipendi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione parlano chiaro: gli Stipendi di docenti e Ata sono in calo rispetto al 2009. Non solo. Essi sono più bassi confronto agli altri comparti del pubblico impiego. Lo studio effettuato dall’Aran, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle scorse settimane prende in esame i 15 anni che vanno dal 2001 al 2016. Vediamo ...

Rinnovo contratto statali e scuola - aumenti Stipendi : le cifre delle tabelle della relazione tecnica : Per gli aumenti degli stipendi dei dipendenti statali e scuola resterebbero 330 milioni, ovvero circa 10 euro a dipendente PA. E’ quanto emerge dalle tabelle della relazione tecnica alla legge di bilancio riportate da Il Sole 24 Ore. Questo per ciò che riguarda il 2019 ma anche per il 2020 e 2021 la situazione non cambia troppo. Il 70% dei 1,1 miliardi di euro di fondi risulta essere infatti già bloccato, ‘prenotato’ per ...

Contratto statali - di quanto aumenta lo Stipendio della scuola? Le cifre : Con il rinnovo dei contratti statali, nella legge di bilancio, si prevedono aumenti da 50 euro al mese. Un primo piccolo aumento si avrà da aprile 2019 (8 euro) che salirà poi a luglio (13/14 euro). Aumenti che i dipendenti statali, docenti e ATA si ritroveranno nei cedolini stipendiali mensili. Nella legge di bilancio sono, infatti, contenuti anche gli stanziamenti che serviranno per il rinnovo dei contratti del prossimo triennio 2019/2021. ...

Scuola - scatti di anzianità Stipendi docenti e ATA : tabelle : La progressione degli stipendi del personale della Scuola, docenti e ATA, è determinata grazie agli scatti di anzianità. Al personale di ruolo spetta in modo automatico, mentre i precari non ne hanno diritto. Quando si viene assunti, docenti e ATA possono presentare la domanda di ricostruzione carriera, grazie alla quale anche una parte dell’anzianità di servizio maturata durante il precariato viene riconosciuta. Possono presentare domanda di ...

Scuola - quanto guadagna mensilmente un docente? Tabella Stipendi : quanto guadagna un docente della Scuola italiana? Le tabelle relative agli stipendi del docente della Scuola circolano soprattutto nel periodo in cui si presenta la domanda di ricostruzione carriera, ovvero fra settembre e dicembre di ogni anno. Dopo il rinnovo del contratto, anche se la differenza è molto piccola, sono cambiate le cifre. Qualche tempo fa, la Gilda degli Insegnanti aveva realizzato un pdf in cui mostrava l’effettivo ...

Stipendi scuola ultime notizie : Legge di Bilancio 2019 prevede 500 euro annui : La Legge di Bilancio ha stanziato per l’aumento contrattuale dello Stipendio dei dipendenti pubblici, 1,1 miliardi di euro per il 2019 e 1,425 miliardi per il 2020 che diventeranno 1,775 miliardi dal 2021. A conti fatti, nelle buste paga del personale scolastico dovrebbero arrivare circa 500 euro di aumento all’anno, poco più di 40 euro lordi al mese. A darne notizia è l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia ...

Stipendi scuola : aumenteranno nel 2019 - cosa è previsto dalla LdB : Stipendi personale della scuola: che succederà nel 2019, quando è prevista la scadenza del CCNL? Nella bozza della legge di bilancio, è previsto lo stanziamento di fondi per rinnovare il CCNL per il prossimo triennio 2019-2021. Ma non solo. Si prevede anche la copertura dell’elemento perequativo a partire dal 1° gennaio 2019 e la cosiddetta indennità di vacanza. Stipendi, stanziamenti rinnovo CCNL 2019/2021 Per quanto riguarda gli stanziamenti ...

Rinnovo contratti statali : nel 2019 aumenti Stipendi pubblici e scuola di 10 euro : Le prime indiscrezioni sul Rinnovo dei contratti degli statali e dei docenti e dipendenti amministrativi, tecnici ed ausiliari Ata della scuola in merito agli aumenti degli stipendi del triennio 2019-2021 emergono dalla relazione accompagnatoria alla legge di Bilancio del prossimo anno, presentata pochi giorni fa. Per il 2019, infatti, il Governo Conte ha messo sul piatto del Rinnovo del contratto degli statali un miliardo e cento milioni di ...

Scuola - Stipendi docenti e Ata : ecco gli ultimi dati dell’Aran sulla Pubblica Amministrazione : Gli ultimi dati resi noti dall’Aran sugli stipendi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione hanno evidenziato un risultato drammatico per quanto concerne il personale scolastico: i compensi di docenti e personale Ata sono i più bassi in assoluto tra il pubblico impiego e addirittura sono ancora più bassi rispetto a qualche anno fa. docenti e personale Ata, stipendi più bassi in assoluto in tutta la Pubblica Amministrazione Infatti, ...

Contratti statali 2019 e scuola : aumenti Stipendi ad aprile e luglio più alti del 2018 : Emergono novita' sul rinnovo dei Contratti degli statali e dei dipendenti della scuola per il rinnovo previsto nel triennio 2019-2021. Infatti, il Governo Conte ha inserito la cifra di 3 miliardi e duecentocinquanta milioni di euro nella legge di Bilancio 2019 per rinnovare il contratto dei dipendenti del pubblico impiego, cifra che andra' spalmata poco più di un miliardo per anno per gli aumenti degli stipendi del triennio. Un importo simile ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Docenti e presidi dipendenti delle Regioni con più risorse per gli Stipendi’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ all’interno della quale ha parlato della proposta delle Regioni Lombardia e Veneto per la cosiddetta ‘regionalizzazione’ o autonomia differenziata: insegnanti e presidi diventerebbero dipendenti della Regione e non più dello Stato. Bussetti su regionalizzazione: insegnanti e presidi dipendenti ...

Scuola - Stipendi docenti ultime notizie : ‘Bene Di Maio - calendarizziamo proposta di legge’ : La questione relativa all’adeguamento degli stipendi degli insegnanti alla media dei colleghi europei continua a tenere banco anche alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio: ‘Prima di tutto dobbiamo avere soldi e risorse per ristrutturare le scuole, rilanciare i programmi didattici, ma soprattutto dare un compenso nella media europea a tutti i docenti italiani’. Di Maio: ‘Dare un ...

Risparmi sugli Stipendi e zero investimenti : La manovra del governo trascura la scuola : Bisogna arrivare a pagina 95 della Nota di aggiornamento del Def per trovare il capitolo istruzione. Quattro pagine fitte di parole, nessuna cifra. È il documento su cui punta gli occhi il mondo della scuola che ha voltato le spalle al Pd dopo il malcontento creato dalla legge 107. Il Movimento Cinque Stelle sa di dover soddisfare le aspettative di...